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Официально: Бруну – новый капитан Манчестер Юнайтед

Англия
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Магуайр не подходит

Официально: Бруну – новый капитан Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявил, что Бруну Фернандеш будет новым капитаном первой команды. Статус забрали у Харри Магуайра.

Фернандеш проводит 4-й год в клубе. В команде есть игроки, которые выступают за "манкунианцев" дольше, но судя по всему тен Хаг принимал решение по другому признаку.

Фернандес забил 64 гола и отдал 54 голевые передачи всего в 185 играх за клуб с момента присоединения в 2020 году.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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