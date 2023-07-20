Официально: Бруну – новый капитан Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" объявил, что Бруну Фернандеш будет новым капитаном первой команды. Статус забрали у Харри Магуайра.

Фернандеш проводит 4-й год в клубе. В команде есть игроки, которые выступают за "манкунианцев" дольше, но судя по всему тен Хаг принимал решение по другому признаку.

Фернандес забил 64 гола и отдал 54 голевые передачи всего в 185 играх за клуб с момента присоединения в 2020 году.