Официально: Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Онана из Интера

Камерунский голкипер "Интера" Андре Онана перешел в " Манчестер Юнайтед ", сообщает пресс-служба английского клуба.

Игрок заключил с манкунианским клубом контракт до лета 2028 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 50 млн фунтов плюс возможные бонусы.

За "нерадзурри" 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился из "Аякса".

В сезоне-2022/2023 Онана вместе с "Интером" дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила "Манчестер Сити" (0:1). В рамках Серии А за "нерадзурри" камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял на ноль.

Также стоит отметить, что на место Онана в Интер СМИ активно сватают украинского кипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

Our new recruit will wear #️⃣2️⃣4️⃣ ????



???? @AndreyOnana#MUFC