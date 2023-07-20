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Официально: Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Онана из Интера
Место для Трубина свободно?
manutd.com
Камерунский голкипер "Интера" Андре Онана перешел в "
Игрок заключил с манкунианским клубом контракт до лета 2028 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 50 млн фунтов плюс возможные бонусы.
За "нерадзурри" 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился из "Аякса".
В сезоне-2022/2023 Онана вместе с "Интером" дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила "Манчестер Сити" (0:1). В рамках Серии А за "нерадзурри" камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял на ноль.
Также стоит отметить, что на место Онана в Интер СМИ активно сватают украинского кипера "Шахтера" Анатолия Трубина.
Our new recruit will wear #️⃣2️⃣4️⃣ ????— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2023
???? @AndreyOnana#MUFC
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