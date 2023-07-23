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Капитан Ливерпуля близок к переходу в Аль-Иттифак

Англия
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Уже прошел медосмотр

Капитан Ливерпуля близок к переходу в Аль-Иттифак

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон близок к переходу в Аль-Иттифак. TheAthletic сообщает, что ветеран прошел медосмотр и сейчас ждет оформления документов. По информации инсайдеров, сумма трансфера составит 12 млн фунтов.

Контракт с саудовским клубом будет подписан на 3 года. На следующей неделе 33-летний игрок может присоединиться к команде Стивена Джеррарда на предсезонном сборе в Хорватии.

Хендерсон провел на Энфилде 12 лет.

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В статье: Джордан Хендерсон
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Источник:
theathletic.com

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