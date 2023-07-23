Капитан Ливерпуля близок к переходу в Аль-Иттифак

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон близок к переходу в Аль-Иттифак. TheAthletic сообщает, что ветеран прошел медосмотр и сейчас ждет оформления документов. По информации инсайдеров, сумма трансфера составит 12 млн фунтов.

Контракт с саудовским клубом будет подписан на 3 года. На следующей неделе 33-летний игрок может присоединиться к команде Стивена Джеррарда на предсезонном сборе в Хорватии.

Хендерсон провел на Энфилде 12 лет.