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Фулхэм объявил о подписании нападающего Вулверхэмптона
Сумма трансфера - 5,5 млн фунтов
Фото: fulhamfc.com
32-летний нападающий Рауль Хименес сменил "Вулверхэмптон" на "Фулхэм". Об этом информирует официальный сайт "дачников".
Мексиканец подписал контракт с клубом, рассчитанный до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5,5 миллиона фунтов.
В сезоне-2022/23 на клубном уровне форвард отыграл 20 поединков за "Вулверхэмптон", забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу. До этого он также играл за "Америку" из Мехико, мадридский "Атлетико" и португальскую "Бенфику".
Bienvenido, Raúl! ????????— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 25, 2023
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