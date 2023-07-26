Фулхэм объявил о подписании нападающего Вулверхэмптона

32-летний нападающий Рауль Хименес сменил "Вулверхэмптон" на "Фулхэм". Об этом информирует официальный сайт "дачников".

Мексиканец подписал контракт с клубом, рассчитанный до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 5,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2022/23 на клубном уровне форвард отыграл 20 поединков за "Вулверхэмптон", забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу. До этого он также играл за "Америку" из Мехико, мадридский "Атлетико" и португальскую "Бенфику".