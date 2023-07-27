Ливерпуль официально объявил об уходе Хендерсона

"Ливерпуль" официально сообщил о том, что полузащитник Джордан Хендерсон покинул клуб.

Джордан пришел в команду летом 2011-го из "Сандерленда" за 18 миллионов евро. С тех пор он завоевал место в основном составе и получил капитанскую повязку, которую носил последние несколько лет.

В футболке "мерсисайдцев" Хендерсон по разу выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также дважды Кубок английской лиги.

В общей сложности капитан "красных" отыграл 492 матча, в которых забил 33 гола и отдал 61 ассист.

Следующим клубом 33-летнего Джордана станет "Аль-Иттифак", возглавляемый экс-одноклубником Хендерса Стивеном Джеррардом.