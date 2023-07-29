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Астон Вилла приблизилась к подписанию Феррана Торреса

Англия
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Вилланы планируют взять вингера в аренду с правом выкупа

Астон Вилла приблизилась к подписанию Феррана Торреса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" продолжает попытки подписать вингера "Барселоны" Феррана Торреса. Как сообщает журналист Экрем Конур, клубы почти пришли к согласию по игроку. Англичане предлагают аренду с правом выкупа за 25 миллионов.

Ранее говорилось, что каталонцы готовы отдать футболиста лишь за полную сумму, но по информации инсайдера, "Барселона" согласна уступить.

Ферран в прошлом сезоне провел за "сине-гранатовых" 33 матча, в которых забил 4 гола.

Контракт Торреса с "Барсой" рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Ферран Торрес
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