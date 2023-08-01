Официально: Челси подписал 19-летнего Лесли Угочукву за 28 миллионов евро

"Челси" объявил о подписании центрального полузащитника "Ренна" Лесли Угочокву. Он подписал контракт до лета 2030-го.

Как сообщает Николо Скира, трансфер обошелся "синим" в 28 миллионов евро.

Угочокву в прошлом сезоне провел 35 матчей в основе "Ренна" и отдал один результативный пас. 19-летний опорник оценивается в 25 миллионов евро.

У полузащитника всего 60 матчей во взрослом футболе. Он сыграл в 60 поединках первой команды "Ренна".