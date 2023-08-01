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Официально: Челси подписал 19-летнего Лесли Угочукву за 28 миллионов евро
Собирается слишком молодая команда
Фото: chelseafc.com
"Челси" объявил о подписании центрального полузащитника "Ренна" Лесли Угочокву. Он подписал контракт до лета 2030-го.
Как сообщает Николо Скира, трансфер обошелся "синим" в 28 миллионов евро.
Угочокву в прошлом сезоне провел 35 матчей в основе "Ренна" и отдал один результативный пас. 19-летний опорник оценивается в 25 миллионов евро.
У полузащитника всего 60 матчей во взрослом футболе. Он сыграл в 60 поединках первой команды "Ренна".
A new Blue in town! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2023
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