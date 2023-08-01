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Официально: Челси подписал 19-летнего Лесли Угочукву за 28 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Собирается слишком молодая команда

Официально: Челси подписал 19-летнего Лесли Угочукву за 28 миллионов евро

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" объявил о подписании центрального полузащитника "Ренна" Лесли Угочокву. Он подписал контракт до лета 2030-го.

Как сообщает Николо Скира, трансфер обошелся "синим" в 28 миллионов евро.

Угочокву в прошлом сезоне провел 35 матчей в основе "Ренна" и отдал один результативный пас. 19-летний опорник оценивается в 25 миллионов евро.

У полузащитника всего 60 матчей во взрослом футболе. Он сыграл в 60 поединках первой команды "Ренна".

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В статье: Ренн Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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AntinBandera (Leopolis)
01.08.2023 в 23:03
Вам тексти визначник випадкових літер пише? У 19 років 60 матчів у дорослій команді - це не "лише", це "аж"
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