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ТМ. Ливерпуль и Бавария забили на двоих семь голов 

Англия
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Хорошая игра в атаке от обеих команд, но проблемы в защите остаются 

ТМ. Ливерпуль и Бавария забили на двоих семь голов 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Ливерпуль” впервые в предсезонке не забил четыре гола. Именно по четыре гола команда Юргена Клоппа забивала в спаррингах с “Карлсруэ”, “Гройтер Фюртом” и “Лестером”, но “Бавария” пропустила от “красных” всего три мяча. Но и забила на один больше. Поединок в Сингапуре получился качественным как для товарищеского матча, но и оставил двум тренерам пищу для размышлений.

“Ливерпуль” выглядел интересно в атаке, и в центре поля, где действовали новички клуба Собослаи и Мак Аллистер. Но у “красных” остаются проблемы с игрой без мяча, особенно если Александер-Арнольд “застревал” в центре, и не успевал вернуться на свою позицию. Так “Бавария” забила два своих голах. Гнабри получал мяч из глубины на фланге, сначала он забил сам, легко обыграв Матипа, а затем выполнил прострел на Сане.

Но сначала дважды отметился “Ливерпуль”. Жота и Гакпо разыграли красивую комбинацию еще с центра поля, а затем ван Дейк забил головой после углового свой первый капитанский гол.

После перерыва Диас воспользовался классной передачей Салаха и вновь вывел “красных” вперед. Но “Ливерпуль” не удержал победу. Станишич сыграл на добивании, а на 90+1 минуте, неожиданно и для самого себя, прекрасный гол забил 20-летний резервист “Баварии” Франс Кратциг.

“Бавария” и “Ливерпуль” в следующий понедельник проведет еще по одному спаррингу перед официальном стартом сезона (“Монако” и “Дармштадт” соответственно).

Товарищеский матч. Сингапур, “Национальный стадион”

“Бавария” – “Ливерпуль” 4:3

Голы: Гнабри 33, Сане 42, Станишич 80, Кратциг 90+1 – Гакпо 2, ван Дейк 28, Диас 66

“Бавария”: Зоммер (Ульрайх 46) – Павар (Кратциг 61), Упамекано (Станишич 61), Ким (де Лигт 46), Дэвис (Мазрауи 61) – Лаймер (Горетцка 61), Киммих (Павлович 69) – Сане (Коман 46), Мусиала (Ибрахимович 61), Гнабри (Гравенберх 61) – Тель (Сарр 69)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Эллиотт 62), ван Дейк (Квансо 76), Матип (Конате 46), Александер-Арнольд (Цимикас 62) – Собослаи (Макконелл 76), Джонс (Кларк 75), Мак Аллистер (Нуньес 46) – Жота (Диас 46), Гакпо (Гомес 62), Салах (Доук 76)

Предупреждения: Гакпо 56, Александер-Арнольд 58

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Серж Гнабри Лерой Сане Вирджил ван Дейк Коди Гакпо
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