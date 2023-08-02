ТМ. Ливерпуль и Бавария забили на двоих семь голов 

“Ливерпуль” впервые в предсезонке не забил четыре гола. Именно по четыре гола команда Юргена Клоппа забивала в спаррингах с “Карлсруэ”, “Гройтер Фюртом” и “Лестером”, но “Бавария” пропустила от “красных” всего три мяча. Но и забила на один больше. Поединок в Сингапуре получился качественным как для товарищеского матча, но и оставил двум тренерам пищу для размышлений.

“Ливерпуль” выглядел интересно в атаке, и в центре поля, где действовали новички клуба Собослаи и Мак Аллистер. Но у “красных” остаются проблемы с игрой без мяча, особенно если Александер-Арнольд “застревал” в центре, и не успевал вернуться на свою позицию. Так “Бавария” забила два своих голах. Гнабри получал мяч из глубины на фланге, сначала он забил сам, легко обыграв Матипа, а затем выполнил прострел на Сане.

Но сначала дважды отметился “Ливерпуль”. Жота и Гакпо разыграли красивую комбинацию еще с центра поля, а затем ван Дейк забил головой после углового свой первый капитанский гол.

После перерыва Диас воспользовался классной передачей Салаха и вновь вывел “красных” вперед. Но “Ливерпуль” не удержал победу. Станишич сыграл на добивании, а на 90+1 минуте, неожиданно и для самого себя, прекрасный гол забил 20-летний резервист “Баварии” Франс Кратциг.

“Бавария” и “Ливерпуль” в следующий понедельник проведет еще по одному спаррингу перед официальном стартом сезона (“Монако” и “Дармштадт” соответственно).

Товарищеский матч. Сингапур, “Национальный стадион”

“Бавария” – “Ливерпуль” 4:3

Голы: Гнабри 33, Сане 42, Станишич 80, Кратциг 90+1 – Гакпо 2, ван Дейк 28, Диас 66

“Бавария”: Зоммер (Ульрайх 46) – Павар (Кратциг 61), Упамекано (Станишич 61), Ким (де Лигт 46), Дэвис (Мазрауи 61) – Лаймер (Горетцка 61), Киммих (Павлович 69) – Сане (Коман 46), Мусиала (Ибрахимович 61), Гнабри (Гравенберх 61) – Тель (Сарр 69)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон (Эллиотт 62), ван Дейк (Квансо 76), Матип (Конате 46), Александер-Арнольд (Цимикас 62) – Собослаи (Макконелл 76), Джонс (Кларк 75), Мак Аллистер (Нуньес 46) – Жота (Диас 46), Гакпо (Гомес 62), Салах (Доук 76)

Предупреждения: Гакпо 56, Александер-Арнольд 58