ТМ. Арсенал справился с Монако в серии пенальти

“Арсенал” сыграл свой последний матч товарищеский матч перед стартом нового сезона. В воскресенье, шестого августа, команда Микеля Артеты сыграет в матче за Суперкубок Англии против “Манчестер Сити”.

Тренер “Арсенала” сделал несколько изменений в составе по сравнению с матчем с “Барселоной” (5:3). Не было Жезуса, получившего травму, в запасе остались Сака, Троссард, Эдегор, Хавертц, Габриэл и Уайт. Свои шансы получили Нкетиа, Виейра, Смит-Роу, Мартинелли, Райс, Томиясу и Кивьор. Зинченко все еще находится вне игры из-за мышечной травмы.

Игра “Арсенала” была далека от идеала. С одной стороны, “канониры” выглядели гибко и интересно в атаке, Райс удачно играл в паре с Томасом Парти, действуя в зонах, которые в прошлом сезоне закрывал Джака. Но с другой стороны хозяева выглядели уязвимо в защите, в в частности пока далек от своих возможностей французский центрбек Уильям Салиба, пропустивший конец прошлого сезона из-за травмы. Не выглядели образцом надежности и Томиясу с Тимбером на флангах.

“Монако” вышел вперед благодаря своевременной реакции Фофана на кросс на Камара, но Нкетии удалось сравнять счет до перерыва, замкнув мяч на дальней штанге после подачи Мартинелли с угла поля.

Во втором тайме Артета выпустил на поле ряд игроков основы, и у “Арсенала” было достаточно шансов, чтобы забить победный гол, но у “канониров” были проблемы с финишем.

Вне зависимости от итогового результата команды все равно пробивали бы пенальти, но именно одиннадцатиметровые помогли определить победителя. Все игроки “Арсенала” (Эдегор, Жоржиньо, Хавертц, Виейра, Габриэл) забивали с точки, у “Монако” единственный промах допустил Минамино. С его ударом справился Рэмсдейл.

Это был полезный для Артеты матч, вновь продемонстрировавший ненадежность ближайшего резерва. Однако постепенная адаптация Деклана Райса к стилю команды может вызывать положительные эмоции у фанов “Арсенала”.

“Кубок Эмирейтс”, Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Монако” 1:1, пен. 5:4

Голы: Нкетиа 43 – Фофана 31

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу (Уайт 63), Салиба (Габриэл 62), Кивьор, Тимбер (Тирни 62) – Парти (Жоржиньо 63), Райс (Хавертц 63) – Виейра, Смит-Роу (Эдегор 62), Мартинелли (Тросаард 62) – Нкетиа (Маркиньос 83)

Предупреждения: Салиба 25, Габриэл 67 – Бен Йеддер 68