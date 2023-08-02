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ТМ. Арсенал справился с Монако в серии пенальти
Команды сыграли 1:1 на Эмирейтс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” сыграл свой последний матч товарищеский матч перед стартом нового сезона. В воскресенье, шестого августа, команда Микеля Артеты сыграет в матче за Суперкубок Англии против “Манчестер Сити”.
Тренер “Арсенала” сделал несколько изменений в составе по сравнению с
Игра “Арсенала” была далека от идеала. С одной стороны, “канониры” выглядели гибко и интересно в атаке, Райс удачно играл в паре с Томасом Парти, действуя в зонах, которые в прошлом сезоне закрывал Джака. Но с другой стороны хозяева выглядели уязвимо в защите, в в частности пока далек от своих возможностей французский центрбек Уильям Салиба, пропустивший конец прошлого сезона из-за травмы. Не выглядели образцом надежности и Томиясу с Тимбером на флангах.
“Монако” вышел вперед благодаря своевременной реакции Фофана на кросс на Камара, но Нкетии удалось сравнять счет до перерыва, замкнув мяч на дальней штанге после подачи Мартинелли с угла поля.
Gabi called, Eddie answered ???? pic.twitter.com/uuiZGCoNAT— Arsenal (@Arsenal) August 2, 2023
Во втором тайме Артета выпустил на поле ряд игроков основы, и у “Арсенала” было достаточно шансов, чтобы забить победный гол, но у “канониров” были проблемы с финишем.
Вне зависимости от итогового результата команды все равно пробивали бы пенальти, но именно одиннадцатиметровые помогли определить победителя. Все игроки “Арсенала” (Эдегор, Жоржиньо, Хавертц, Виейра, Габриэл) забивали с точки, у “Монако” единственный промах допустил Минамино. С его ударом справился Рэмсдейл.
Это был полезный для Артеты матч, вновь продемонстрировавший ненадежность ближайшего резерва. Однако постепенная адаптация Деклана Райса к стилю команды может вызывать положительные эмоции у фанов “Арсенала”.
“Кубок Эмирейтс”, Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Монако” 1:1, пен. 5:4
Голы: Нкетиа 43 – Фофана 31
“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу (Уайт 63), Салиба (Габриэл 62), Кивьор, Тимбер (Тирни 62) – Парти (Жоржиньо 63), Райс (Хавертц 63) – Виейра, Смит-Роу (Эдегор 62), Мартинелли (Тросаард 62) – Нкетиа (Маркиньос 83)
Предупреждения: Салиба 25, Габриэл 67 – Бен Йеддер 68
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