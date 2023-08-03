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Саудовский клуб хочет подписать экс-звезду Шахтера, который играет в АПЛ

Англия
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Недавно он заключил новый контракт со своим клубом

Саудовский клуб хочет подписать экс-звезду Шахтера, который играет в АПЛ

Фото: fulhamfc.com

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Бразильский вингер "Фулхэма" Виллиан попал в сферу интересов саудовского "Аль-Шабаб". Об этом сообщает в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, саудовцы уже обратились с официальным предложение к футболисту. "Аль-Шабаб" настаивает на трансфере бразильца, несмотря на то, что он две недели назад подписал новый контракт с "Фулхэмом".

В прошлом сезоне Виллиан провел за "дачников" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

Напомним 34-летний вингер играл за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2012 годы. Также он известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал". Была информация, что летом к нему проявлял интерес "Ноттингем Форест".

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В статье: Виллиан Фулхэм (Лондон) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
Fabrizio Romano

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