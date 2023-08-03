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Саудовский клуб хочет подписать экс-звезду Шахтера, который играет в АПЛ
Недавно он заключил новый контракт со своим клубом
Фото: fulhamfc.com
Бразильский вингер "Фулхэма" Виллиан попал в сферу интересов саудовского "Аль-Шабаб". Об этом сообщает в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, саудовцы уже обратились с официальным предложение к футболисту. "Аль-Шабаб" настаивает на трансфере бразильца, несмотря на то, что он две недели назад подписал новый контракт с "Фулхэмом".
В прошлом сезоне Виллиан провел за "дачников" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
Напомним 34-летний вингер играл за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2012 годы. Также он известен по выступлениям за "Челси" и "Арсенал". Была информация, что летом к нему проявлял интерес "Ноттингем Форест".
EXCL: Saudi side Al Shabab approached Fulham winger Willian with formal bid as they have concrete interest ????⚪️⚫️????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023
Willian signed new Fulham deal 10 days ago but Al Shabab are insisting — and player’s now speaking to the club about the proposal. pic.twitter.com/Wjh1w4duLo
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