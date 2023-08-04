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Легенда американского футбола стал совладельцем Бирмингема
Том Брэди вкладывается в английский футбол
Фото: https://twitter.com/TomBrady
Легендарный игрок в американский футбол Том Брэди в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стал миноритарным владельцем акций "Бирмингема" из Чемпионшипа. Он также станет председателем консультативного совета.
Семикратный победитель Супербоула будет работать непосредственно с правлением клуба.
В прошлом сезоне "Бирмингем" занял в Чемпионшипе 17-е место.
???? @TomBrady. Bluenose. pic.twitter.com/jMvLEDzAkV— Birmingham City FC (@BCFC) August 3, 2023
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