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Легенда американского футбола стал совладельцем Бирмингема

Англия
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Том Брэди вкладывается в английский футбол

Легенда американского футбола стал совладельцем Бирмингема

Фото: https://twitter.com/TomBrady

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Легендарный игрок в американский футбол Том Брэди в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стал миноритарным владельцем акций "Бирмингема" из Чемпионшипа. Он также станет председателем консультативного совета.

Семикратный победитель Супербоула будет работать непосредственно с правлением клуба.

В прошлом сезоне "Бирмингем" занял в Чемпионшипе 17-е место.

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В статье: Бирмингем Сити Том Брэди
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