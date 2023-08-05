Официально: Йошко Гвардиол – игрок Ман Сити

"Манчестер Сити" объявил о подписании защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Контракт с игроком заключен на пять сезонов.

21-летний исполнитель становится вторым трансфером "горожан" этого трансферного окна после Матео Ковачича. Что интересно, оба футболиста свою карьеру начинали в загребском "Динамо".

После "Динамо" Гвардиол переехал в "Лейпциг", в составе которого выступал в течение двух последних сезонов.