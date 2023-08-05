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Официально: Йошко Гвардиол – игрок Ман Сити
Новый самый дорогой защитник в истории футбола
фото: twitter.com/ManCity / Автор невідомий
"Манчестер Сити" объявил о подписании защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Контракт с игроком заключен на пять сезонов.
21-летний исполнитель становится вторым трансфером "горожан" этого трансферного окна после Матео Ковачича. Что интересно, оба футболиста свою карьеру начинали в загребском "Динамо".
После "Динамо" Гвардиол переехал в "Лейпциг", в составе которого выступал в течение двух последних сезонов.
Клуб не разглашает сумму трансфера, однако инсайдеры сообщают, что
Welcome, Josko! ???? pic.twitter.com/h5twzhVNy1— Manchester City (@ManCity) August 5, 2023
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