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Официально: Йошко Гвардиол – игрок Ман Сити

Англия
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Новый самый дорогой защитник в истории футбола

Официально: Йошко Гвардиол – игрок Ман Сити

фото: twitter.com/ManCity / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Контракт с игроком заключен на пять сезонов.

21-летний исполнитель становится вторым трансфером "горожан" этого трансферного окна после Матео Ковачича. Что интересно, оба футболиста свою карьеру начинали в загребском "Динамо".

После "Динамо" Гвардиол переехал в "Лейпциг", в составе которого выступал в течение двух последних сезонов.

Клуб не разглашает сумму трансфера, однако инсайдеры сообщают, что "Сити" заплатил за игрока 90 миллионов евро – это делает его самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее этот статус удерживал леганда МЮ Гарри Магвайра.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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