  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиол: К счастью, теперь мне больше не нужно беспокоиться о Холанде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиол: К счастью, теперь мне больше не нужно беспокоиться о Холанде

Англия
(1 голосов)

Защитник рад, что теперь играет в одной команде с норвежцем

Гвардиол: К счастью, теперь мне больше не нужно беспокоиться о Холанде

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Новичок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол дал первое интервью клубной пресс-службе:

"Честно говоря, все хотели избежать "Манчестер Сити" в прошлом сезоне. К сожалению, "Лейпциг" стал одной из команд, которая вышла на "Сити" в Лиге чемпионов! Мы знали, что будет тяжело, но это было просто невероятно.

То, как "Сити" играл дома, та атмосфера, которая царила на поле, — это был просто другой уровень. Тогда я несколько раз сказал, что вы, ребята, заслуживаете победы в Лиге чемпионов.

Что касается Эрлинга Холанда, то мы все знаем, что он сделал для "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, и я поздравляю его. Приятно, что теперь он мой партнёр. Во время выступлений в Бундеслиге он был крутым игроком — сильным, быстрым, и у него есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире.

К счастью, теперь мы с Холандом в одной команде, и мне больше не нужно беспокоиться о нём!", — сказал Гвардиол.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: День, который мы запомним на всю жизнь
yellow-arrow
Легенда Лестера может вернуться в АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция Суперкубка Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Йошко Гвардиол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде