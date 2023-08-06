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Гвардиол: К счастью, теперь мне больше не нужно беспокоиться о Холанде
Защитник рад, что теперь играет в одной команде с норвежцем
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Новичок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол дал первое интервью клубной пресс-службе:
"Честно говоря, все хотели избежать "Манчестер Сити" в прошлом сезоне. К сожалению, "Лейпциг" стал одной из команд, которая вышла на "Сити" в Лиге чемпионов! Мы знали, что будет тяжело, но это было просто невероятно.
То, как "Сити" играл дома, та атмосфера, которая царила на поле, — это был просто другой уровень. Тогда я несколько раз сказал, что вы, ребята, заслуживаете победы в Лиге чемпионов.
Что касается Эрлинга Холанда, то мы все знаем, что он сделал для "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, и я поздравляю его. Приятно, что теперь он мой партнёр. Во время выступлений в Бундеслиге он был крутым игроком — сильным, быстрым, и у него есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире.
К счастью, теперь мы с Холандом в одной команде, и мне больше не нужно беспокоиться о нём!", — сказал Гвардиол.
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