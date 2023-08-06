Шахтер требует от Тоттенхэма 6,5 млн в качестве компенсации за Соломона

Донецкий "Шахтер" не оставляет намерений получить компенсацию от "Тоттенхэма" за подписание контракта с Манором Соломоном.

Авторитное английское издание The Athletic сообщает, что "горняки" хотят получить от "шпор" 6,5 миллиона евро (5,6 миллиона фунтов стерлингов).

Генеральные директора обоих клубов Сергей Палкин и Ребекка Кейплхорн провели между собой переговоры. Однако достичь согласия не удалось, руководство "шпор" предложило "Шахтеру" определенный процент от последующей продажи 24-летнего вингера. Переговоры между двумя клубами еще продолжаются, поскольку они пытаются прийти к обоюдному согласию.

Напомним, в начале июля Соломон подписал пятилетний контракт со "шпорами" в качестве свободного агента.

Контракт Манора с "Шахтером" должен был закончиться 31 декабря 2023 года, и ожидалось, что он вернется в Украину этим летом после аренды в "Фулхэме". "Горняки" предложили Соломону продлить контракт, но израильский игрок захотел остаться в АПЛ.