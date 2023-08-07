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Вест Хэм хочет подписать двух игроков МЮ. Один из них Магуайр

Англия
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Вест Хэм хочет подписать двух игроков МЮ. Один из них Магуайр

Фото: Getty Images

Новина українською

"Вест Хэм" хочет подписать сразу двух игроков "Манчестер Юнайтед". За Хрри Магуайра и Скотта Мактоминея "молотобойцы" готовы отдать 55-60 миллионов фунтов.

Клуб уже предлагал 30 миллионов фунтов за одного Магуайра и проявлял интерес к Мактоминею. Недавние неудачи Харри на предсезонке и включение в сделку Скотта Мактоминея могут убедить "МЮ" согласится.

Проблема, что известна оценка "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея – в клубе считают шотландца топовым игроком и оценивают в 50 миллионов фунтов.

Также зарплата Маугайра выросла в связи с попаданием клуба в Лигу чемпионов. Кому-то в этом также придется идти на компромисс.

Напомним, что ранее Вест Хэм продал Скамакку и Райса в "Аталанту" и "Арсенал" за 30 и 120 миллионов евро, соответственно.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
theguardian.com

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