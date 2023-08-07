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Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион
Презентовали роликом о типичных британцах
Фото: ol.fr
"Лион" объявил о подписании Эйнсли Мэйтленд-Найлза. С английским нападающим подписан контракт на 4 сезона.
Он пробудет в клубе до лета 2027-го. "Лиону" не пришглось платить за переход, так как контракт Эйнсли истек этим летом. Теперь нападающий нашел свой новый клуб.
Полузащитник провел прошлую кампанию в аренде в "Саутгемптоне". Мэйтленд-Найлз провел 27 матчей за "святых" и отдал 1 результативную передачу.
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Welcome @MaitlandNiles ???????????????????????????? pic.twitter.com/fzYJjeQdE9
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