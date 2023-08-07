  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион

Англия
(1 голосов)

Презентовали роликом о типичных британцах

Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион

Фото: ol.fr

Новина українською

"Лион" объявил о подписании Эйнсли Мэйтленд-Найлза. С английским нападающим подписан контракт на 4 сезона.

Он пробудет в клубе до лета 2027-го. "Лиону" не пришглось платить за переход, так как контракт Эйнсли истек этим летом. Теперь нападающий нашел свой новый клуб.

Полузащитник провел прошлую кампанию в аренде в "Саутгемптоне". Мэйтленд-Найлз провел 27 матчей за "святых" и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее продать Фреда и ван де Бека. Мактоминея в Вест Хэм отдавать отказались
yellow-arrow
Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
yellow-arrow
Луис Диас забил эффектный гол пяткой в последнем спарринге Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лион Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде