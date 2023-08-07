Первый англичанин в истории клуба: Мэйтленд-Найлз переходит в Лион

"Лион" объявил о подписании Эйнсли Мэйтленд-Найлза. С английским нападающим подписан контракт на 4 сезона.

Он пробудет в клубе до лета 2027-го. "Лиону" не пришглось платить за переход, так как контракт Эйнсли истек этим летом. Теперь нападающий нашел свой новый клуб.

Полузащитник провел прошлую кампанию в аренде в "Саутгемптоне". Мэйтленд-Найлз провел 27 матчей за "святых" и отдал 1 результативную передачу.