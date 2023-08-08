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Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее продать Фреда и ван де Бека. Мактоминея в Вест Хэм отдавать отказались

Англия
(1 голосов)

Клуб хочет продать игроков, чтобы завершить переходы Амрабата и Тодибо

Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее продать Фреда и ван де Бека. Мактоминея в Вест Хэм отдавать отказались

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет до конца недели найти новые клубы Фреду и Донни ван де Беку. Средства с продажи полузащитников хотят выручить на приобретение хавбека Софияна Амрабата из "Фиорентины" и защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

В клубе ведут переговоры по Харри Магуйару с "Вест Хэмом". "МЮ" уже отказал "молотобойцам" в продаже Скотта Мактоминея за 30 миллионов фунтов. Лондонский клуб хотел подписать футболистов вместе и потратить на это около 60 миллионов евро. Теперь только от "Вест Хэма" зависит, продолжаться ли переговоры по шотландскому опорнику и сделают ли они ещё одно предложение.

Этим летом "МЮ" уже потратил значительную сумму на новичков. Клуб подписал Расмуса Хейлунда за 75 миллионов евро, Мейсона Маунта за 60 миллионов и Андре Онану за более чем 50 миллионов.

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В статье: Фред Донни ван де Бек Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Скотт МакТоминей
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Источник:
dailymail.co.uk

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