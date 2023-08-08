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Манчестер Юнайтед хочет как можно скорее продать Фреда и ван де Бека. Мактоминея в Вест Хэм отдавать отказались
Клуб хочет продать игроков, чтобы завершить переходы Амрабата и Тодибо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет до конца недели найти новые клубы Фреду и Донни ван де Беку. Средства с продажи полузащитников хотят выручить на приобретение хавбека Софияна Амрабата из "Фиорентины" и защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.
В клубе ведут переговоры по Харри Магуйару с "Вест Хэмом". "МЮ" уже отказал "молотобойцам" в продаже Скотта Мактоминея за 30 миллионов фунтов. Лондонский клуб хотел подписать футболистов вместе и потратить на это около 60 миллионов евро. Теперь только от "Вест Хэма" зависит, продолжаться ли переговоры по шотландскому опорнику и сделают ли они ещё одно предложение.
Этим летом "МЮ" уже потратил значительную сумму на новичков. Клуб подписал Расмуса Хейлунда за 75 миллионов евро, Мейсона Маунта за 60 миллионов и Андре Онану за более чем 50 миллионов.
Manchester United rejected £30m bid from West Ham for Scott McTominay. Up to West Ham whether they want to bid again or move on. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Negotiations for Harry Maguire remain ongoing but not at advanced stages yet. pic.twitter.com/ds8FNo7kf7
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