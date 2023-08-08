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Челси на долгое время теряет новичка, который наигрывался на позиции Мудрика
Михаил неожиданно становится претендентом на место в основе аристократов
фото - Getty Images
Этим летом лондонский "Челси" за 60 миллионов евро купил у "Лейпцига" Кристофера Нкунку. В Германии он играл либо на позиции центрального атакующего хавбека, либо как форвард.
А вот Маурисио Почеттино на сборах использовал Нкунку на левом фланге – тот часто смещался в центр, отдавая полностью бровку Чилвеллу. Как следствие, Михаил Мудрик в большинстве своем оставался в запасе.
В последнем товарищеском поединке против "Боруссии" Нкунку вышел в основе, но был заменен как раз на Михаила на 22-й минуте из-за повреждения.
При этом травма оказалась достаточно серьезной – Кристофер повредил колено. Официально "Челси" еще не сообщил сроки восстановления, но по информации авторитетных английских инсайдеров, Нкунку ожидает операция, после которой восстановление займет по меньшей мере 2 месяца.
It doesn’t sound like the news is too good re. Nkunku’s knee injury. Expecting #CFC to clarify the situation via the app/website on Tuesday.— Simon Johnson (@SJohnsonSport) August 7, 2023
Отметим, что уже 13 августа "Челси" стартует в новом чемпионате матчем против "Ливерпуля". Кроме Мудрика, слева в атаке могут сыграть Стерлинг и Мадуэке.
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