Челси на долгое время теряет новичка, который наигрывался на позиции Мудрика

Этим летом лондонский "Челси" за 60 миллионов евро купил у "Лейпцига" Кристофера Нкунку. В Германии он играл либо на позиции центрального атакующего хавбека, либо как форвард.

А вот Маурисио Почеттино на сборах использовал Нкунку на левом фланге – тот часто смещался в центр, отдавая полностью бровку Чилвеллу. Как следствие, Михаил Мудрик в большинстве своем оставался в запасе.

В последнем товарищеском поединке против "Боруссии" Нкунку вышел в основе, но был заменен как раз на Михаила на 22-й минуте из-за повреждения.

При этом травма оказалась достаточно серьезной – Кристофер повредил колено. Официально "Челси" еще не сообщил сроки восстановления, но по информации авторитетных английских инсайдеров, Нкунку ожидает операция, после которой восстановление займет по меньшей мере 2 месяца.

It doesn’t sound like the news is too good re. Nkunku’s knee injury. Expecting #CFC to clarify the situation via the app/website on Tuesday.