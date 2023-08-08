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Челси на долгое время теряет новичка, который наигрывался на позиции Мудрика

Англия
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Михаил неожиданно становится претендентом на место в основе аристократов

Челси на долгое время теряет новичка, который наигрывался на позиции Мудрика

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Этим летом лондонский "Челси" за 60 миллионов евро купил у "Лейпцига" Кристофера Нкунку. В Германии он играл либо на позиции центрального атакующего хавбека, либо как форвард.

А вот Маурисио Почеттино на сборах использовал Нкунку на левом фланге – тот часто смещался в центр, отдавая полностью бровку Чилвеллу. Как следствие, Михаил Мудрик в большинстве своем оставался в запасе.

В последнем товарищеском поединке против "Боруссии" Нкунку вышел в основе, но был заменен как раз на Михаила на 22-й минуте из-за повреждения.

При этом травма оказалась достаточно серьезной – Кристофер повредил колено. Официально "Челси" еще не сообщил сроки восстановления, но по информации авторитетных английских инсайдеров, Нкунку ожидает операция, после которой восстановление займет по меньшей мере 2 месяца.

Отметим, что уже 13 августа "Челси" стартует в новом чемпионате матчем против "Ливерпуля". Кроме Мудрика, слева в атаке могут сыграть Стерлинг и Мадуэке.

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В статье: Челси (Лондон) травмы Кристофер Нкунку Михаил Мудрик
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