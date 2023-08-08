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Хавбек Брайтона бойкотирует тренировку, чтобы его отпустили в Челси

Англия
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Хавбек Брайтона бойкотирует тренировку, чтобы его отпустили в Челси

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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Опорный хавбек "Брайтона" Мойзес Кайседо является одной из приоритетных целей для "Челси". Лондонский клуб уже предлагал за игрока 80 миллионов фунтов, но "Брайтон" не соглашается, оценивая эквадорца в 100 миллионов фунтов.

Но такая неуступчивость "Брайтону" не нравится самому Кайседо. По информации Evening Standard, Мойзес пропустил в понедельник тренировку с командой в знак протеста. Он требует, чтобы его все же продали в "Челси".

Заметим, что возможный переход Кайседо вписывается в новую стратегию лондонского клуба – Мойзесу всего 21 год, но он считается одним из самых перспективных на своей позиции. В прошлом сезоне в составе "Брайтона" он сыграл 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В составе сборной Эквадора играл на ЧМ во всех трех поединках, отличился одним забитым голом.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Мойсес Кайседо
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