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Известно сколько МЮ предложит за Павара. Он приоритетный вариант для тен Хага
Сам игрок хочет уйти
Goal
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар – приоритетный вариант для Эрика тен Хага по замене Харри Магуайра. "Манчестер Юнайтед" предложит за французского защитника 30 миллионов евро.
В ближайшие дни "МЮ" направит предложение в "Баварию". Сам француз хочет уйти, как сообщалось ранее.
В прошлом сезоне Павар провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.
Напомним, что Магуайр переходит в "Вест Хэм" за 30 миллионов фунтов.
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