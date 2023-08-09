Известно сколько МЮ предложит за Павара. Он приоритетный вариант для тен Хага

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар – приоритетный вариант для Эрика тен Хага по замене Харри Магуайра. "Манчестер Юнайтед" предложит за французского защитника 30 миллионов евро.

В ближайшие дни "МЮ" направит предложение в "Баварию". Сам француз хочет уйти, как сообщалось ранее.

В прошлом сезоне Павар провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр переходит в "Вест Хэм" за 30 миллионов фунтов.