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Челси отдал голкипера в аренду

Англия
(1 голосов)

Речь о Габриэле Слонине

Челси отдал голкипера в аренду

DAZ

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Вратарь лондонского "Челси" и национальной сборной США Габриэл Слонина перешел в бельгийский клуб "Эйпен" на правах аренды на один сезон.

19-летний голкипер еще не выступал за "Челси" на взрослом уровне. В начале 2023 года он дебютировал за сборную США в матче против Сербии.

Слонина прошел летнюю предсезонную подготовку с командой Почеттино на американских полях.

В настоящее время "Эйпен" занимает четвертое место в бельгийском чемпионате, одержав одну победу и сыграв вничью в рамках первых двух поединков сезона.

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В статье: Челси (Лондон) Эйпен Габриэль Слонина
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Источник:
chelseafc.com

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