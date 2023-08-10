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Челси отдал голкипера в аренду
Речь о Габриэле Слонине
DAZ
Вратарь лондонского "Челси" и национальной сборной США Габриэл Слонина перешел в бельгийский клуб "Эйпен" на правах аренды на один сезон.
19-летний голкипер еще не выступал за "Челси" на взрослом уровне. В начале 2023 года он дебютировал за сборную США в матче против Сербии.
Слонина прошел летнюю предсезонную подготовку с командой Почеттино на американских полях.
В настоящее время "Эйпен" занимает четвертое место в бельгийском чемпионате, одержав одну победу и сыграв вничью в рамках первых двух поединков сезона.
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