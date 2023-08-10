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Бавария сделала предложение Челси по Кепе. Известны детали

Англия
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Аренда с правом выкупа

Бавария сделала предложение Челси по Кепе. Известны детали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" сделала официальное предложение "Челси" об аренде Кепы Аррисабалаги. Клуб хочет включить в сделку право выкупа.

На даный момент сумма выкупа неизвестна.

Ранее стало известно, что востановление Нойера займет бльше времени, чем ожидалось. Голкипер "Баварии" испытывает дискомфорт при игре здоровой ногой, что является тревожным знаком для клуба.

В прошлом сезоне Кепа был основным в "Челси". Вратарь провел 39 матчей, из которых 12 отстоял "на ноль". "Синие" купили этим летом Роберта Санчеза из "Брайтона" и испанец скорее всего потеряет место в основе.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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