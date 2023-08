Бавария сделала предложение Челси по Кепе. Известны детали

"Бавария" сделала официальное предложение "Челси" об аренде Кепы Аррисабалаги. Клуб хочет включить в сделку право выкупа.

На даный момент сумма выкупа неизвестна.

Ранее стало известно, что востановление Нойера займет бльше времени, чем ожидалось. Голкипер "Баварии" испытывает дискомфорт при игре здоровой ногой, что является тревожным знаком для клуба.

В прошлом сезоне Кепа был основным в "Челси". Вратарь провел 39 матчей, из которых 12 отстоял "на ноль". "Синие" купили этим летом Роберта Санчеза из "Брайтона" и испанец скорее всего потеряет место в основе.

❗️Excl. News #Kepa: FC Bayern has submitted an official offer to Chelsea!



➡️ It’s about a one-year-loan with an option to buy. #CFC @SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/JZWYtYZO7n