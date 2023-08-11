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Лукаку в Челси, но тренируется отдельно от основного состава. На него не рассчитывают в Лондоне
Почеттино строит команду без Лукаку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лукаку является игроком "Челси", с которым у него контракт до 2026 года и получает 10,8 млн евро за сезон.
Но похоже на скандального форварда не рассчитывают на "Стэмфорд Бридж".
Сообщается, что Ромелу находится на базе лондонцев в Кобхеме и тренируется отдельно от основного состава Челси.
Даже сейчас, когда "Челси" потерял Кристофера Нкунку на следующие 4 месяца и находится в поисках нападающего, аргентинский тренер не думает делать ставку на Лукаку.
Ранее сообщалось, что "Челси" вел переговоры с "Ювентусом" на счет обмена Лукаку на Влаховича, но стороны на данный момент не могут прийти к согласию.
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