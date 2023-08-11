Лукаку в Челси, но тренируется отдельно от основного состава. На него не рассчитывают в Лондоне

Лукаку является игроком "Челси", с которым у него контракт до 2026 года и получает 10,8 млн евро за сезон.

Но похоже на скандального форварда не рассчитывают на "Стэмфорд Бридж".

Сообщается, что Ромелу находится на базе лондонцев в Кобхеме и тренируется отдельно от основного состава Челси.

Даже сейчас, когда "Челси" потерял Кристофера Нкунку на следующие 4 месяца и находится в поисках нападающего, аргентинский тренер не думает делать ставку на Лукаку.

Ранее сообщалось, что "Челси" вел переговоры с "Ювентусом" на счет обмена Лукаку на Влаховича, но стороны на данный момент не могут прийти к согласию.