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Лукаку в Челси, но тренируется отдельно от основного состава. На него не рассчитывают в Лондоне

Англия
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Почеттино строит команду без Лукаку

Лукаку в Челси, но тренируется отдельно от основного состава. На него не рассчитывают в Лондоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лукаку является игроком "Челси", с которым у него контракт до 2026 года и получает 10,8 млн евро за сезон.

Но похоже на скандального форварда не рассчитывают на "Стэмфорд Бридж".

Сообщается, что Ромелу находится на базе лондонцев в Кобхеме и тренируется отдельно от основного состава Челси.

Даже сейчас, когда "Челси" потерял Кристофера Нкунку на следующие 4 месяца и находится в поисках нападающего, аргентинский тренер не думает делать ставку на Лукаку.

Ранее сообщалось, что "Челси" вел переговоры с "Ювентусом" на счет обмена Лукаку на Влаховича, но стороны на данный момент не могут прийти к согласию.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси
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Источник:
gazzetta.it

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