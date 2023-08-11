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Бернли - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Чемпион против новичка – первый тур АПЛ в прямом эфире

Бернли - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига возвращается. Традиционно новый сезон начинается в пятницу. В 22:00 по киевскому времени “Бернли”, вернувшийся в АПЛ после годичной паузы, примет действующего чемпиона “Манчестер Сити”.

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Чемпионат Англии, первый тур, Бернли, "Терф Мур"

11 августа. Начало в 22:00

"Бернли" – "Манчестер Сити"

Трансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Бернли Где смотреть футбол
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