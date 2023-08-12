АПЛ. Арсенал - Ноттингем Форест 2:1. Нервная победа

“Арсенал” набирает первые очки в новом сезоне, переиграв в домашнем матче “Ноттингем Форест”. Команде Микеля Артеты пришлось немного понервничать в конце игры, но все же три очка остались за хозяевами.

Александр Зинченко, несмотря на свое полноценное возвращение к тренировкам, в заявку на первый матч не попал. Его позицию на левом фланге занял новичок Юрриен Тимбер, но расположение футболистов “Арсенала” на поле немного отличалось от того, что мы привыкли видеть в прошлом сезоне. Тимбер, Салиба и Уайт исполняли роль центрбеков, еще один новичок, Райс, играл в центре поля с Парти (который иногда опускался в линию защитников), все остальные футболисты, в том числе и третий новичок Кай Хавертц, составляли группу атаки.

“Ноттингем Форест” отказался от каких-либо позитивных действий на старте матча. Где-то в середине первого тайма у гостей было выполнено всего десять точных передач на всю команду, в то время как только один центрбек “Арсенала” Салиба отдал 30 пасов. Но без мяча “Форест” действовал грамотно, не подпуская “канониров” к своим воротам. Один из аутсайдеров прошлого сезона отказался от прессинга на чужой половине, у “Арсенала” совсем было мало пространства для атак.

Возможно, план “Фореста” на игру сработал бы, если бы Джонсон еще при счете 0:0 реализовал выход один на один. Однако форвард сборной Уэльса ударил выше, а вскоре свой первый гол забил “Арсенал”.

Прекрасные индивидуальные действия продемонстрировал Габриэл Мартинелли. Вингер “Арсенала” получил мяч возле полукруга штрафной после углового, сам сместился на фланг, эффектно прокинул мяч между двух защитников разворотом на 360 градусов, и дал пас пяткой Нкетии под удар – 1:0.

Вскоре “Арсенал” забил второй гол, и снова во второй фазе после углового. В этот раз Салиба и Парти совместными усилиями отобрали мяч у Гиббз-Уайта, а Букайо Сака красиво закрутил мяч в дальний угол.

At the double - Arsenal race into a 2-0 lead#ARSNFO pic.twitter.com/fI2mx9DX0s — Premier League (@premierleague) August 12, 2023

Долгое время казалось, что единственной ложкой дегтя “Арсенала” будет травма Тимбера. Экс-защитник “Арсенала” получил травму еще в первом тайме, когда сам же нарушил правила, но продолжил играть. Однако после перерыва нидерландец почувствовал острую боль в ноге и попросил замену.

“Арсенал” продолжал владеть мячом и контролировать игру. Свой первый гол за “Арсенал” пытался забить Райс, один из его ударов приняла на себя штанга. А затем “Ноттингем Форест” неожиданно отыграл один гол. И снова взятие ворот произошло после углового “Арсенала”. Эланга и Авонийи убежали вдвоем в контратаку и нигериец замкнул прострел шведского новичка “Фореста”. Оба футболиста вышли во втором тайме на замену и воспользовались своей свежесть, выполняя рывки со своей половины поля.

Артета откинул тактические эксперименты в конце игры, выпустив вместо вингера Мартинелли центрбека Габриэла. У хозяев появились ошибки в передачах, и ощущалась общая нервозность, но все же преимущество отстоять удалось. 2:1 – “Арсенал” сравнивается с “Сити”.

Three points on the board ???? pic.twitter.com/Cu5Rs0rRGU — Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ноттингем Форест” 2:1

Голы: Нкетиа 26, Сака 32 – Авонийи 82

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Тимбер (Томиясу 50) – Парти, Райс – Эдегор, Хавертц, Мартинелли (Габриэл 86) – Нкетиа (Троссард 74)

“Ноттингем Форест”: Тернер – Маккенна, Уоррэлл (Вуд 90), Боли – Эйна (Уильямс 72), Мангаля (Куяте 90), Йейтс, Орье – Джонсон (Эланга 80), Данилу (Авонийи 72) – Гиббз-Уайт

Предупреждения: Тимбер 45+5, Уайт 90+2 – Эйна 28, Мангаля 81