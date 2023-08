АПЛ. Арсенал - Ноттингем Форест 2:1. Нервная победа

“Арсенал” набирает первые очки в новом сезоне, переиграв в домашнем матче “Ноттингем Форест”. Команде Микеля Артеты пришлось немного понервничать в конце игры, но все же три очка остались за хозяевами.

Александр Зинченко, несмотря на свое полноценное возвращение к тренировкам, в заявку на первый матч не попал. Его позицию на левом фланге занял новичок Юрриен Тимбер, но расположение футболистов “Арсенала” на поле немного отличалось от того, что мы привыкли видеть в прошлом сезоне. Тимбер, Салиба и Уайт исполняли роль центрбеков, еще один новичок, Райс, играл в центре поля с Парти (который иногда опускался в линию защитников), все остальные футболисты, в том числе и третий новичок Кай Хавертц, составляли группу атаки.

“Ноттингем Форест” отказался от каких-либо позитивных действий на старте матча. Где-то в середине первого тайма у гостей было выполнено всего десять точных передач на всю команду, в то время как только один центрбек “Арсенала” Салиба отдал 30 пасов. Но без мяча “Форест” действовал грамотно, не подпуская “канониров” к своим воротам. Один из аутсайдеров прошлого сезона отказался от прессинга на чужой половине, у “Арсенала” совсем было мало пространства для атак.

Возможно, план “Фореста” на игру сработал бы, если бы Джонсон еще при счете 0:0 реализовал выход один на один. Однако форвард сборной Уэльса ударил выше, а вскоре свой первый гол забил “Арсенал”.

Прекрасные индивидуальные действия продемонстрировал Габриэл Мартинелли. Вингер “Арсенала” получил мяч возле полукруга штрафной после углового, сам сместился на фланг, эффектно прокинул мяч между двух защитников разворотом на 360 градусов, и дал пас пяткой Нкетии под удар – 1:0.

Вскоре “Арсенал” забил второй гол, и снова во второй фазе после углового. В этот раз Салиба и Парти совместными усилиями отобрали мяч у Гиббз-Уайта, а Букайо Сака красиво закрутил мяч в дальний угол.

