Ширер: Кейн может вернуться и еще раз попытаться побить рекорд по голам в АПЛ

Легенда АПЛ Алан Ширер прокомментировал переход Гарри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию".

"Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: "Он летит или нет?" Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд за голами в АПЛ.

У него оставался один год по контракту и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера и бок о бок с несколькими отличными игроками", - сказал Ширер.