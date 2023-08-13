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Ширер: Кейн может вернуться и еще раз попытаться побить рекорд по голам в АПЛ
Легенда английского футбола верит в успех игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Легенда АПЛ Алан Ширер прокомментировал переход Гарри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию".
"Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: "Он летит или нет?" Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд за голами в АПЛ.
У него оставался один год по контракту и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера и бок о бок с несколькими отличными игроками", - сказал Ширер.
Напомним, Алан Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ с 260 голами. На счету Кейна 213 мячей.
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