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В Астон Вилле сообщили о степени серьезности травмы своего лидера

Англия
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Вылетел надолго

В Астон Вилле сообщили о степени серьезности травмы своего лидера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Медицинский штаб "Астон Виллы" подтверждает, что защитник Тайрон Мингз получил серьезную травму колена в поединке 1-го тура Английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".

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МРТ показала, что Тайрону потребуется операция, после которой ему предстоит пройти длительный процесс реабилитации.

Напомним, англичанина унесли с поля "Сент-Джеймс Парк" на носилках. Защитник потерял равновесие в борьбе с форвардом "сорок" Александром Исаком и неуклюже оступился, повредив колено. Тайрон не сдерживал слезы, медики зафиксировали его ногу в специальном ортезе. Мингза заменил новичок "львов" Пау Торрес.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Тайрон Мингс
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Источник:
avfc.co.uk

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