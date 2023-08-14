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В Астон Вилле сообщили о степени серьезности травмы своего лидера
Вылетел надолго
Getty Images / Global Images Ukraine
Медицинский штаб "Астон Виллы" подтверждает, что защитник Тайрон Мингз получил серьезную травму колена в поединке 1-го тура Английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".
МРТ показала, что Тайрону потребуется операция, после которой ему предстоит пройти длительный процесс реабилитации.
Напомним, англичанина унесли с поля "Сент-Джеймс Парк" на носилках. Защитник потерял равновесие в борьбе с форвардом "сорок" Александром Исаком и неуклюже оступился, повредив колено. Тайрон не сдерживал слезы, медики зафиксировали его ногу в специальном ортезе. Мингза заменил новичок "львов" Пау Торрес.
Aston Villa can confirm that Tyrone Mings has sustained a significant knee injury.— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 14, 2023
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