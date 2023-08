В Астон Вилле сообщили о степени серьезности травмы своего лидера

Медицинский штаб "Астон Виллы" подтверждает, что защитник Тайрон Мингз получил серьезную травму колена в поединке 1-го тура Английской Премьер-лиги против "Ньюкасла".

МРТ показала, что Тайрону потребуется операция, после которой ему предстоит пройти длительный процесс реабилитации.

Напомним, англичанина унесли с поля "Сент-Джеймс Парк" на носилках. Защитник потерял равновесие в борьбе с форвардом "сорок" Александром Исаком и неуклюже оступился, повредив колено. Тайрон не сдерживал слезы, медики зафиксировали его ногу в специальном ортезе. Мингза заменил новичок "львов" Пау Торрес.

