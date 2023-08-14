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Челси оформил рекордный трансфер в истории АПЛ

Англия
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"Пенсионеры" перехватили игрока у "Ливерпуля"

Челси оформил рекордный трансфер в истории АПЛ

Фото: ChelseaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Лондонский "Челси" официально объявил о подписании полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

"Пенсионеры" заплатят "чайкам" за трансфер 21-летнего опорника 115 млн фунтов (133 млн евро). Это рекордная сумма в истории АПЛ. Прошлым лидером по этому показателю был также трансфер "Челси" – Энцо Фернандес из "Бенфики" за 121 млн евро.

Кайседо подписал с "Челси" контракт до июня 2031 года, с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В прошедшей кампании чемпионата Англии Мойсес отыграл 37 поединков, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Примечательно, что игроком также активно интересовался "Ливерпуль", однако лондонцы смогли переманить футболиста в свои ряды.

За последние три трансферных окна новые владельцы "Челси", во главе с американским предпринимателем Тоддом Боули, потратили на игроков уже 900 миллионов фунтов.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон Мойсес Кайседо
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