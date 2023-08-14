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Челси оформил рекордный трансфер в истории АПЛ
"Пенсионеры" перехватили игрока у "Ливерпуля"
Фото: ChelseaFC/Автор - невідомий
Лондонский "Челси" официально объявил о подписании полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
"Пенсионеры" заплатят "чайкам" за трансфер 21-летнего опорника 115 млн фунтов (133 млн евро). Это рекордная сумма в истории АПЛ. Прошлым лидером по этому показателю был также трансфер "Челси" – Энцо Фернандес из "Бенфики" за 121 млн евро.
Кайседо подписал с "Челси" контракт до июня 2031 года, с возможностью пролонгации еще на один сезон.
В прошедшей кампании чемпионата Англии Мойсес отыграл 37 поединков, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист.
Примечательно, что игроком также активно интересовался "Ливерпуль", однако лондонцы смогли переманить футболиста в свои ряды.
За последние три трансферных окна новые владельцы "Челси", во главе с американским предпринимателем Тоддом Боули, потратили на игроков уже 900 миллионов фунтов.
It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023
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