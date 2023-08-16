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СМИ: Манчестер Сити принял предложение Аль-Насра на счет Ляпорта

Англия
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Футболист близок к уходу с МС

СМИ: Манчестер Сити принял предложение Аль-Насра на счет Ляпорта

UA-Футбол
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Центрбек "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт открыт для предложения переезда в Саудовскую Аравию.

В прошлом году 29-летний защитник сборной Испании (22 поединка) сражался за минуты на поле в составе "Сити", сыграв лишь 12 матчей в Премьер-лиге.

Летом "МС" оформил трансфер Йошко Гвардиола, перешедшего из "РБ Лейпциг" за 90 миллионов евро, и став самым дорогим защитником "горожан".

Укрепив центр защиты клуб готов рассмотреть предложения по трансферу Ляпорта.

Напомним, что "Аль-Наср" уже подписал контракты с Садио Мане, Марсело Брозовичем, Секо Фофаной и Алексом Теллесом, также за клуб выступает Криштиану Роналду.

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В статье: Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
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Источник:
The Athletic

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