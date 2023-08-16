СМИ: Манчестер Сити принял предложение Аль-Насра на счет Ляпорта

Центрбек "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт открыт для предложения переезда в Саудовскую Аравию.

В прошлом году 29-летний защитник сборной Испании (22 поединка) сражался за минуты на поле в составе "Сити", сыграв лишь 12 матчей в Премьер-лиге.

Летом "МС" оформил трансфер Йошко Гвардиола, перешедшего из "РБ Лейпциг" за 90 миллионов евро, и став самым дорогим защитником "горожан".

Укрепив центр защиты клуб готов рассмотреть предложения по трансферу Ляпорта.

Напомним, что "Аль-Наср" уже подписал контракты с Садио Мане, Марсело Брозовичем, Секо Фофаной и Алексом Теллесом, также за клуб выступает Криштиану Роналду.