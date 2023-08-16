Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Манчестер Сити принял предложение Аль-Насра на счет Ляпорта
Футболист близок к уходу с МС
Центрбек "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт открыт для предложения переезда в Саудовскую Аравию.
В прошлом году 29-летний защитник сборной Испании (22 поединка) сражался за минуты на поле в составе "Сити", сыграв лишь 12 матчей в Премьер-лиге.
Летом "МС" оформил трансфер Йошко Гвардиола, перешедшего из "РБ Лейпциг" за 90 миллионов евро, и став самым дорогим защитником "горожан".
Укрепив центр защиты клуб готов рассмотреть предложения по трансферу Ляпорта.
Напомним, что "Аль-Наср" уже подписал контракты с Садио Мане, Марсело Брозовичем, Секо Фофаной и Алексом Теллесом, также за клуб выступает Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- ВСУ освободили Урожайное
- Неймар уехал в Азию, травма лидера Ман Сити, дамоклов меч над Луческу. Главные новости за 15 августа
- Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО