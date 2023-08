Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла

Домашний стадион “Ньюкасла” “Сент-Джеймс Парк” примет в сентябре два товарищеских матча сборной Саудовской Аравии.

Восьмого сентября “орлы пустыни” сыграют с Коста-Рикой, а 12 – с Южной Кореей.

St. James’ Park will host two international friendly fixtures featuring the Saudi Arabia men’s national team in September. ????????



The Green Falcons will face Costa Rica on Friday, 8 September before taking on South Korea on Tuesday, 12 September.