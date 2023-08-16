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Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла
Сент-Джеймс примет две товарищеские игры
Фото: PA Wire/Автор - невідомий
Домашний стадион “Ньюкасла” “Сент-Джеймс Парк” примет в сентябре два товарищеских матча сборной Саудовской Аравии.
Восьмого сентября “орлы пустыни” сыграют с Коста-Рикой, а 12 – с Южной Кореей.
St. James’ Park will host two international friendly fixtures featuring the Saudi Arabia men’s national team in September. ????????— Newcastle United FC (@NUFC) August 16, 2023
The Green Falcons will face Costa Rica on Friday, 8 September before taking on South Korea on Tuesday, 12 September.
80% акций “Ньюкасла” с осени 2021 принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Английская Премьер-лига при утверждение продажи “Ньюкасла” заявила, что получила “юридически заверенные гарантии” от Суверенного фонда, что он не контролируется государством.
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