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Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла

Англия
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Сент-Джеймс примет две товарищеские игры

Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла

Фото: PA Wire/Автор - невідомий

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Домашний стадион “Ньюкасла” “Сент-Джеймс Парк” примет в сентябре два товарищеских матча сборной Саудовской Аравии.

Восьмого сентября “орлы пустыни” сыграют с Коста-Рикой, а 12 – с Южной Кореей.

80% акций “Ньюкасла” с осени 2021 принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Английская Премьер-лига при утверждение продажи “Ньюкасла” заявила, что получила “юридически заверенные гарантии” от Суверенного фонда, что он не контролируется государством.

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В статье: Саудовская Аравия Ньюкасл Национальная сборная Саудовской Аравии
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