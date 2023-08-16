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Клуб Роналду заинтересовался Алисоном
Саудиты продолжают подрывать рынок
Фото: twitter.com/LFC / Автор: неизвестен
Саудовский "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду, заинтересован в приобретении голкипера "
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, саудовский клуб пока не делал официального предложения по 30-летнему вратарю, однако представители "Аль-Насра" прорабатывают потенциальную сделку. Сам Алисон заинтересован в смене клуба в текущее трансферное окно и готов рассмотреть любые предложения.
В сезоне-2022/2023 Алисон Бекер провел 47 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – €35 млн.
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