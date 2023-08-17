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Вест Хэм хочет получить 85 миллионов фунтов за Лукаса Пакету
Цена установлена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По данным The Telegraph, лондонский клуб требует за атакующего полузащитника Лукаса Пакету 85 млн фунтов. Именно такая сумма станет активной в контракте Лукаса уже на следующий год для желающих его приобрести.
"Вест Хэм" понимает, что интерес "Ман Сити" будет настойчивее после того, как стало известно, что Кевин де Брюйне выбыл из-за травмы на срок до четырех месяцев. Потому уступать в цене не планирует. Ранее "Ман Сити" предлагал 70 млн. фунтов с учетом бонусов за Пакету. Ожидается, что клуб сделает улучшенное предложение.
Пакета перешел в "Вест Хэм" из "Лиона" за 51 млн фунтов в прошлом году. В прошлом сезоне бразилец отыграл за "Вест Хэм" 43 матча, в которых забил 5 голов, сделал 7 ассистов и выиграл Лигу Конференций.
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