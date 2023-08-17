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Джеймс снова травмировался. Челси не поможет в ближайшее время и Чалоба
Хрустальный капитан
Фото: https://twitter.com/ReeceJames
"Челси" в ближайшее время не помогут два защитника: Рис Джеймс и Трево Чалоба. У капитана "синих" снова проблемы с подколенным сухожилием.
Об этом сообщает The Athletic.
Джеймс уже пропустил семь матчей в концовке прошлого сезона из-за аналогичной проблемы. Он восстановился и даже отыграл 74 минуты в первом туре АПЛ против "Ливерпуля", но вновь получил повреждение.
В прошлом сезоне Джеймс пропустил в общей сложности 25 матчей своей команды из-за различных проблем с травмами.
У Чалобы также проблемы с подколенным сухожилием. Они были и до этого, а в понедельник только ухудшились. Теперь защитник пропустит около месяца. Это может определенным образщом повлиять на его уход, к которому открыты в "Челси".
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