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Джеймс снова травмировался. Челси не поможет в ближайшее время и Чалоба

Англия
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Хрустальный капитан

Джеймс снова травмировался. Челси не поможет в ближайшее время и Чалоба

Фото: https://twitter.com/ReeceJames

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"Челси" в ближайшее время не помогут два защитника: Рис Джеймс и Трево Чалоба. У капитана "синих" снова проблемы с подколенным сухожилием.

Об этом сообщает The Athletic.

Джеймс уже пропустил семь матчей в концовке прошлого сезона из-за аналогичной проблемы. Он восстановился и даже отыграл 74 минуты в первом туре АПЛ против "Ливерпуля", но вновь получил повреждение.

В прошлом сезоне Джеймс пропустил в общей сложности 25 матчей своей команды из-за различных проблем с травмами.

У Чалобы также проблемы с подколенным сухожилием. Они были и до этого, а в понедельник только ухудшились. Теперь защитник пропустит около месяца. Это может определенным образщом повлиять на его уход, к которому открыты в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс Трево Чалоба
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