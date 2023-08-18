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Челси за год приобрел у Брайтона игроков на 200 миллионов евро
В прошлом сезоне чайки сенсационно финишировали на 6 месте в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Всего за сезон 22/23 и начало 23/24 "Брайтон" продал игроков на общую сумму 325 млн евро, а потратил на приобретение новичков за это время почти 130 млн евро.
Основным покупателем игроков "Брайтона" был лондонский "Челси", который потратил на приобретение: Кукарельи (65,3 млн.), Санчеса (23 млн.) и Кайседо (116 млн.) – 204,3 млн. евро, если добавить в эту сумму денежную компенсацию за тренера "Брайтона" Поттера (20 млн.) то в общем лондонцы перевели за год на счет "Брайтона" 224,3 млн евро.
Следует отметить, что нынешним летом "Брайтон" также продал Мак Аллистера за 42 млн. евро в "Ливерпуль", и успел подписать Жоао Педро (34,2 млн.) Вербруггена (20 млн.) и Игора (17 млн.) и ряд других игроков. В прошлом сезоне 'чайки" сенсационно финишировали на 6 месте в АПЛ.
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