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Официально: Ливерпуль подписал Эндо из Штутгарта
Новый 3-й номер команды
Фото: twitter.com/VfB
"Ливерпуль" объявил о подписании Ватару Эндо из "Штутгарта". Капитан немецкой команды взял себе в стане "красных" 3-й номер.
Сообщалось, что за Эндо заплатят 18 миллионов евро. Согласно порталу Transfermarkt японец подписал с клубом контракт на 4 года.
Эндо 30 лет, он провел в "Штутгарте" 3 года, перейдя из "Сент-Трюден" летом 2020-го всего за 1,7 миллионов евро. За 3 сезона японец сыграл 133 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
Our new number 3️⃣#WelcomeWataru— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2023
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