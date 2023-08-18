Официально: Ливерпуль подписал Эндо из Штутгарта

"Ливерпуль" объявил о подписании Ватару Эндо из "Штутгарта". Капитан немецкой команды взял себе в стане "красных" 3-й номер.

Сообщалось, что за Эндо заплатят 18 миллионов евро. Согласно порталу Transfermarkt японец подписал с клубом контракт на 4 года.

Эндо 30 лет, он провел в "Штутгарте" 3 года, перейдя из "Сент-Трюден" летом 2020-го всего за 1,7 миллионов евро. За 3 сезона японец сыграл 133 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.