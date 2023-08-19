Как инертность и самодовольство Ливерпуля привели к трансферу 30-летнего опорника Штутгарта

Это будет прекрасная футбольная история, если Ватару Эндо сможет проявить себя в “Ливерпуле”.

Нового опорника “Ливерпуля” можно назвать “поздним цветком”. Эндо до 25 лет играл в чемпионате Японии, его первым клубом в Европе был бельгийский “Сент-Трюйден”, а после перехода в “Штутгарт” он долгое время оставался запасным, когда “швабы” еще играли во второй Бундеслиге. Но целеустремленность и профессионализм Эндо позволили ему за три года стать лидером, капитаном и кумиром болельщиков “Штутгарта”, футболистом, чуть ли не единолично спасшим команду от вылета во второй дивизион в двух сезонах подряд.

“Я очень рад, – говорил Юрген Клопп на презентации Эндо. – Я знаю, как футбольный мир говорит об этом трансфере, но просто посмотрите на этого футболиста, он действительно хорош”.

“Опытный игрок, капитан “Штутгарта”, капитан сборной Японии, хорошо говорит на английском, прекрасный человек и семьянин (у Ватару пятеро детей – прим.ред.), машина на поле, невероятный подход к работе, и ко всему прочему он хороший футболист”.

“Ему нравится очень тяжело работать, на поле он превращается в настоящего монстра. Он хочет отбирать мячи, он хочет бороться. Кроме того, он способен играть в футбол. Эндо давно был в моем списке. Я очень рад этому трансферу”.

И действительно, обозреватели немецкого чемпионата не скажут ни одного плохого слова об Эндо. Образцовый профессионал, лидер, воин, пример для подражания. Японец – в лидерах по ряду оборонительных метриках, он выполняет роль классического волнореза, и помимо всего прочего редко теряет мяч. За последние четыре сезона Эндо пропустил всего 30 дней из-за травм.

1274 - Among all Bundesliga midfielders since his competition debut in September 2020, Wataru Endo has:

????the most duels (1274).

????the most minutes (8783).

????the second-most possession won (706).

????the second-most tackles (207).

Engine. pic.twitter.com/q7rSZf2NDo — OptaFranz (@OptaFranz) August 17, 2023

Однако никто не спорит с тем, что японский опорник не был ни первым, ни вторым, ни третьим, ни даже четвертым выбором на вакантную позицию “шестерки” в “Ливерпуле”.

В “Ливерпуле” понимали, что им нужно подготовить долгосрочную замену Фабиньо еще перед стартом прошлого сезона. “Красные” сделали своей целью Орельена Чуамени, но француз выбрал “Реал”. Оставшись ни с чем, “Ливерпуль” решил подождать до следующего сезона. Однако травмы полузащитников на старте сезона к привелу к суете и панике, и в авральном порядке “Ливерпуль” оформил 10-миллионную аренду Артура.

Бразилец в итоге сыграл за “красных” всего 13 минут, но это не было главной проблемой “Ливерпуля”. Коллектив Юргена Клоппа перестал функционировать как команда, “Ливерпуль” лихорадило весь сезон, и “красные” не смогли пробиться в Лигу чемпионов. Тьяго из-за травм пропускал каждый второй матч, а некогда лидеры центра поля Фабиньо и Хендерсон не были похожи сами на себя, из-за их ошибок вся структура прессинга и игры без мяча разваливались и “Ливерпуль” часто выглядел очень уязвимым.

Следующей приоритетной целью “Ливерпуля” был Джуд Беллингем, но “красные” еще в апреле поняли, что не могут себе позволить себе этот трансфер по финансовым причинам.

Во многом – из-за огромных контрактов Фабиньо и Хендерсона, но и не только их. Добившись побед в Лиге чемпионов и АПЛ, “Ливерпуль” на очень хороших условиях переподписал многих лидеров своей команды, в том числе и возрастных футболистов. В какой-то момент зарплатная ведомость “Ливерпуля” была наивысшей в лиге. И это сковывало маневренность “красных” на трансферном рынке.

Как и история с провалом по созданию Суперлиги и последующим решением Fenway Sports Club полностью или частично выставить “Ливерпуль” на продажу.

Когда же начались все проблемы?

“Ливерпуль” всегда старался избегать прямой финансовой конкуренции с “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, прокладывая разрыв между ними умным скаутингом и планированием. Такие фигуры как Майк Гордон (CEO), Майкл Эдвардс, Джулиан Уорд (спортивные директоры) и Иан Грэм (глава аналитического отдела) внесли не менее важный вклад в возвращение “Ливерпуля” на вершину, чем Юрген Клопп и футболисты его команды.

Все они покинули клуб за последние 18 месяцев, и с тех пор решения и стратегия “Ливерпуля” пошли под откос.

Долгое время Клопп был очень лояльным к основной группе футболистов “Ливерпуля”, и одной из возможных причин ухода Эдвардса называется разногласия относительно видения на будущее. Бывший спортдир видел, что команде нужны свежие игроки, но “Ливерпуль” стал на сторону Клоппа, получившего больше влияния на трансферную политику. Коллегиальность, которая всегда была важна в принятии решений в “Ливерпуле”, отошла на второй план. “Красные” начали действовать слишком самонадеянно и опрометчиво.

Итак “Ливерпуль” не мог себе позволить Беллингема в конце прошлого сезона, но после уходов Хендерсона и Фабиньо у “красных” появилось больше возможностей. Помимо двух основных хавбеков, “Ливерпуль” также покинули Милнер и Кейта. Центру поля нужны были новые лица.

Первыми появились Мак Аллистер и Собослаи, но они футболисты атакующего плана. Поиск шестерки оставался приоритетной целью.

И тут начинаются вопросы. “Ливерпуль” зачем-то неделями вел переход Ромео Лавии с “Саутгемптоном”, но не мог найти компромисса в трансферной цене. “Святые” готовы были отдать футболиста, сыгравшего всего один сезон в АПЛ, только за 50 млн, “Ливерпуль” давал максимум 45. Сам футболист больше хотел перейти в “Челси”, и в итоге там оказался по схеме 53+5 млн. Потраченное время и усилия.

Затем позорная история с Мойсесом Кайседо. “Челси” и “Брайтон” немного застопорились в своих переговорах, и “Ливерпуль” решил воспользоваться этим моментом, чтобы сделать рекордное предложение в 111 млн фунтов, которое “Брайтон” сразу же принял. Но вопреки неофициальному футбольному протоколу, с самим игроком “Ливерпуль” даже не связывался. Кайседо не хотел идти в “Ливерпуль”, поскольку дал свое слово “Челси”, который вел его трансфер еще с зимы. “Синие” добавили еще пару десятков миллионов, и эквадорец оказался в Лондоне, где сможет реализовать свою мечту, став новым Макелеле или Канте. А “Ливерпуль” оказался с пустыми руками, и продемонстрировал всему миру, что у него есть 110 млн фунтов. За каждого следующего игрока теперь придется доплачивать премиум.

В матче первого тура против “Челси” в глубокой роли действовал Мак Аллистер, и были очевидно, что это не лучшая для него позиция. Поиск продолжался и неожиданно всплыла информация о трансфере Эндо.

Meeting the boss for the first time ???? pic.twitter.com/DCRa4oazdb — Liverpool FC (@LFC) August 18, 2023

Кандидатура Эндо – выбор самого Клоппа и вероятно Йорга Шмадтке, временного спортдира, ранее работавшего в клубах Бундеслиги. За японца “Ливерпуль” заплатил 18 млн евро, хотя у него оставался всего один сезон по контракту. Transfermarkt оценивал его стоимость в 6.5 млн. Если японец был настолько хорош, почему его ранее не перехватили “Бавария” и “Боруссия” или другие клубы, которые имеют явно больше амбиций, чем борьба за выживание в Бундеслиге?

Клопп старается убедить всех в своем оптимизме относительно Эндо, говоря, что японец может стать для команды новым Милнером. Но череда ошибок, которые привели к паническому трансферу Эндо не забудутся.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine