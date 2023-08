Как инертность и самодовольство Ливерпуля привели к трансферу 30-летнего опорника Штутгарта

Это будет прекрасная футбольная история, если Ватару Эндо сможет проявить себя в “Ливерпуле”.

Нового опорника “Ливерпуля” можно назвать “поздним цветком”. Эндо до 25 лет играл в чемпионате Японии, его первым клубом в Европе был бельгийский “Сент-Трюйден”, а после перехода в “Штутгарт” он долгое время оставался запасным, когда “швабы” еще играли во второй Бундеслиге. Но целеустремленность и профессионализм Эндо позволили ему за три года стать лидером, капитаном и кумиром болельщиков “Штутгарта”, футболистом, чуть ли не единолично спасшим команду от вылета во второй дивизион в двух сезонах подряд.

“Я очень рад, – говорил Юрген Клопп на презентации Эндо. – Я знаю, как футбольный мир говорит об этом трансфере, но просто посмотрите на этого футболиста, он действительно хорош”.

“Опытный игрок, капитан “Штутгарта”, капитан сборной Японии, хорошо говорит на английском, прекрасный человек и семьянин (у Ватару пятеро детей – прим.ред.), машина на поле, невероятный подход к работе, и ко всему прочему он хороший футболист”.

“Ему нравится очень тяжело работать, на поле он превращается в настоящего монстра. Он хочет отбирать мячи, он хочет бороться. Кроме того, он способен играть в футбол. Эндо давно был в моем списке. Я очень рад этому трансферу”.

И действительно, обозреватели немецкого чемпионата не скажут ни одного плохого слова об Эндо. Образцовый профессионал, лидер, воин, пример для подражания. Японец – в лидерах по ряду оборонительных метриках, он выполняет роль классического волнореза, и помимо всего прочего редко теряет мяч. За последние четыре сезона Эндо пропустил всего 30 дней из-за травм.

1274 - Among all Bundesliga midfielders since his competition debut in September 2020, Wataru Endo has:

????the most duels (1274).

????the most minutes (8783).

????the second-most possession won (706).

????the second-most tackles (207).

Engine. pic.twitter.com/q7rSZf2NDo