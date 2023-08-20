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Вест Хэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч принципиальных соперников во втором туре АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик вновь начинает в запасе матч чемпионата Англии. В этот раз его “Челси” постарается победить в принципиальном матче “Вест Хэм”.
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Чемпионат Англии, второй тур
20 августа 2023. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 18:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстова трансляція матчу Вест Гем - ЧелсіСмотреть трансляцию
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