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Манчестер Юнайтед интересуется конкурентом Трубина
Потенциальная замена Хендерсону
Фото: weltfussball
Конкурент Трубина, голкипер "Бенфики" Одиссеас Влаходимос может присоединиться в ряды "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" рассматривают вариант замены Дину Хендерсону, на случай если тот покинет клуб. Англичанином интересуются "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест", об этом сообщает Фабрицио Романо.
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У "Бенфики" сейчас три основных вратаря. В случае, если Одиссеас покинет клуб, Трубину нужно будет выиграть конкуренцию лишь у Соареша.
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