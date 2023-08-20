Манчестер Юнайтед интересуется конкурентом Трубина

Конкурент Трубина, голкипер "Бенфики" Одиссеас Влаходимос может присоединиться в ряды "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" рассматривают вариант замены Дину Хендерсону, на случай если тот покинет клуб. Англичанином интересуются "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест", об этом сообщает Фабрицио Романо.

Недавно тренер "орлов" остро высказался о Влаходимосе. По мнению наставника, кипер не играет достаточно качественно.

У "Бенфики" сейчас три основных вратаря. В случае, если Одиссеас покинет клуб, Трубину нужно будет выиграть конкуренцию лишь у Соареша.