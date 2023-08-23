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Сити присматривается к полузащитникам Вулверхэмптона и Кристал Пэлас
Заплатить придется в любом случае много
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" рассматривает несколько вариантов для усиления полузащиты после травмы Кевина де Брюйне. В шорт-листе Маттеус Нуньеш из "Вулверхэмптона" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".
В "Вулвз" интерес встретят с осторожностью, так как до закрытия трансферного окна осталось немного. При этом, в клубе хотят использовать выручку для закрытия сразу нескольких позиций.
За Эзе в "Сити" следят уже давно, полузащитник провел этим летом свой первый матч за взрослую сборную Англии. Ожидается, что "Пэлас" попросит около 70 миллионов фунтов за своего талантливого полузащитника.
24-летнего Нуньеша оценивают в 45 миллионов евро.
???? EXCL: Man City exploring deal to sign Matheus Nunes from Wolves. 24yo high among small pool of options #MCFC considering to bolster midfield. #WWFC unlikely to welcome interest so late but would bring funds to strengthen in multiple areas @TheAthleticFC https://t.co/AdbHakv6XO— David Ornstein (@David_Ornstein) August 23, 2023
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