Сити присматривается к полузащитникам Вулверхэмптона и Кристал Пэлас

"Манчестер Сити" рассматривает несколько вариантов для усиления полузащиты после травмы Кевина де Брюйне. В шорт-листе Маттеус Нуньеш из "Вулверхэмптона" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".

В "Вулвз" интерес встретят с осторожностью, так как до закрытия трансферного окна осталось немного. При этом, в клубе хотят использовать выручку для закрытия сразу нескольких позиций.

За Эзе в "Сити" следят уже давно, полузащитник провел этим летом свой первый матч за взрослую сборную Англии. Ожидается, что "Пэлас" попросит около 70 миллионов фунтов за своего талантливого полузащитника.

24-летнего Нуньеша оценивают в 45 миллионов евро.

