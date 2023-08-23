  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сити присматривается к полузащитникам Вулверхэмптона и Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити присматривается к полузащитникам Вулверхэмптона и Кристал Пэлас

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Заплатить придется в любом случае много

Сити присматривается к полузащитникам Вулверхэмптона и Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" рассматривает несколько вариантов для усиления полузащиты после травмы Кевина де Брюйне. В шорт-листе Маттеус Нуньеш из "Вулверхэмптона" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".

В "Вулвз" интерес встретят с осторожностью, так как до закрытия трансферного окна осталось немного. При этом, в клубе хотят использовать выручку для закрытия сразу нескольких позиций.

За Эзе в "Сити" следят уже давно, полузащитник провел этим летом свой первый матч за взрослую сборную Англии. Ожидается, что "Пэлас" попросит около 70 миллионов фунтов за своего талантливого полузащитника.

24-летнего Нуньеша оценивают в 45 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Опция выкупа в контракте Канселу и Барселоны может стать обязательством
yellow-arrow
Бавария заинтересована в трансфере молодого защитника сборной Германии
yellow-arrow
Ювентус готов продать Кина за 30-35 миллионов евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Матеус Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде