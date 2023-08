Официально: Лапорт покидает Манчестер Сити. Его собирается подписать Аль-Наср

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт в социальных сетях объявил, что покидает клуб. Испанец провел в клубе 5,5 лет.

Лапорт скорее всего перейдет в "Аль-Наср". Саудовский клуб согласовал условия личного контракта на 3 года с окладом в 25 миллионов евро ежесезонно. "Сити" должен получить 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...



It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi