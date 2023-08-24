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Официально: Лапорт покидает Манчестер Сити. Его собирается подписать Аль-Наср

Англия
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Выгодная сделка для "Сити"

Официально: Лапорт покидает Манчестер Сити. Его собирается подписать Аль-Наср

Фото: Readfootball/автор невідомий

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт в социальных сетях объявил, что покидает клуб. Испанец провел в клубе 5,5 лет.

Лапорт скорее всего перейдет в "Аль-Наср". Саудовский клуб согласовал условия личного контракта на 3 года с окладом в 25 миллионов евро ежесезонно. "Сити" должен получить 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Эмерик Лапорт Аль-Наср Манчестер Сити
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