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Официально: Лапорт покидает Манчестер Сити. Его собирается подписать Аль-Наср
Выгодная сделка для "Сити"
Фото: Readfootball/автор невідомий
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт в социальных сетях объявил, что покидает клуб. Испанец провел в клубе 5,5 лет.
Лапорт скорее всего перейдет в "Аль-Наср". Саудовский клуб согласовал условия личного контракта на 3 года с окладом в 25 миллионов евро ежесезонно. "Сити" должен получить 30 миллионов евро с учетом бонусов.
Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.
Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...— Aymeric Laporte (@Laporte) August 23, 2023
It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi
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