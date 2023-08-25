Монако и Арсенал договорились о трансфере Балогуна

"Арсенал" согласился продать Фоларина Балогуна в "Монако" за 45 миллионов фунтов. "Челси" выбыл из гонки за футболистом так как посчитал, что цена на него завышена.

Нападающий подпишет соглашение с "гуннерами" на 5 лет. Все стороны уверены, что переход состоится и обсуждают последние детали сделки.

В прошлом сезоне Балогун забил 22 гола в аренде за "Реймс". Балогун – воспитанник "Арсенала". 22-летний нападающий успел поиграть в аренде ещё и за "Мидлсбро".