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Монако и Арсенал договорились о трансфере Балогуна
Челси выбыл из борьбы
Фото: @Arsenal
"Арсенал" согласился продать Фоларина Балогуна в "Монако" за 45 миллионов фунтов. "Челси" выбыл из гонки за футболистом так как посчитал, что цена на него завышена.
Нападающий подпишет соглашение с "гуннерами" на 5 лет. Все стороны уверены, что переход состоится и обсуждают последние детали сделки.
В прошлом сезоне Балогун забил 22 гола в аренде за "Реймс". Балогун – воспитанник "Арсенала". 22-летний нападающий успел поиграть в аренде ещё и за "Мидлсбро".
????Accord Arsenal / Monaco pour le transfert de Folarin Balogun ????????????— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 24, 2023
????Indemnité d’environ 45M€ bonus compris
????Contrat de 5 ans
????Encore quelques détails à régler pour finaliser l’opération. Toutes les parties sont confiantes pic.twitter.com/ADdFcuimLt
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