Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас может подписать Азара - источник
Бельгиец в поисках нового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Эден Азар может продолжить карьеру в Англии, сообщает Transfer Football.
По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует "Кристал Пэлас". Лондонцы готовы предложить игроку годовой контракт, невзирая на его проблемы с травмами.
Напомним, что "Реал" объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Александрия объявила об уходе защитника
- Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО