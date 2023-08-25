Кристал Пэлас может подписать Азара - источник

Эден Азар может продолжить карьеру в Англии, сообщает Transfer Football.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует "Кристал Пэлас". Лондонцы готовы предложить игроку годовой контракт, невзирая на его проблемы с травмами.

Напомним, что "Реал" объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.