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Кристал Пэлас может подписать Азара - источник

Англия
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Бельгиец в поисках нового клуба

Кристал Пэлас может подписать Азара - источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар может продолжить карьеру в Англии, сообщает Transfer Football.

По сведениям источника, на 32-летнего бельгийца претендует "Кристал Пэлас". Лондонцы готовы предложить игроку годовой контракт, невзирая на его проблемы с травмами.

Напомним, что "Реал" объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Эден Азар Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
footballtransfers

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