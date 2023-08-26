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Конкурент Мудрика разрывает. Челси – Лутон 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Стерлинг отличился дублем

Конкурент Мудрика разрывает. Челси – Лутон 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура АПЛ, в котором Челси разгромил Лутон Таун. Конкурент украинского вингера Михаила Мудрика Рахим Стерлинг забил гол в каждом из таймов. Также в воротах новичка АПЛ отличился летний трансфер "аристократов" Николя Джексон. Гости ничего не предложили взамен.

"Челси" - "Лутон Таун" 3:0

Голы: Стерлинг 17, 68, Джексон 75

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Лутон Таун
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