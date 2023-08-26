Конкурент Мудрика разрывает. Челси – Лутон 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура АПЛ, в котором Челси разгромил Лутон Таун. Конкурент украинского вингера Михаила Мудрика Рахим Стерлинг забил гол в каждом из таймов. Также в воротах новичка АПЛ отличился летний трансфер "аристократов" Николя Джексон. Гости ничего не предложили взамен.

"Челси" - "Лутон Таун" 3:0

Голы: Стерлинг 17, 68, Джексон 75