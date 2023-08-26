Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент Мудрика разрывает. Челси – Лутон 3:0. Видео голов и обзор матча
Стерлинг отличился дублем
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура АПЛ, в котором Челси разгромил Лутон Таун. Конкурент украинского вингера Михаила Мудрика Рахим Стерлинг забил гол в каждом из таймов. Также в воротах новичка АПЛ отличился летний трансфер "аристократов" Николя Джексон. Гости ничего не предложили взамен.
"Челси" - "Лутон Таун" 3:0
Голы: Стерлинг 17, 68, Джексон 75
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить
- Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
- Украинские силы нанесли удар по базе россиян в Перевальном близ Симферополя, - ГУР
- Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн