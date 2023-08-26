Рома и Челси продолжают переговоры по Лукаку: лондонцы хотят получить за аренду 10 млн фунтов

"Рома" и "Челси" продолжают вести переговоры по переходу нападающего лондонцев Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу.

“Аристократы” планируют выручить за аренду бельгийца от восьми до 10 миллионов фунтов. Кроме этого, Лукаку должен пойти на уступки и снизить свою зарплату до семи миллионов фунтов в год. Лондонцы не хотят платить ни одного процента футболисту.

Добавим, что в “Челси” нападающий зарабатывает 10 миллионов евро. Однако в прошлом сезоне он выступал за “Интер” на правах аренды, и тогда Лукаку также пошел на снижение зарплаты до семи миллионов евро.

В данный момент футболист находится в Бельгии. Встреча официальных лиц "Челси" и "Ромы" была запланирована на сегодняшнее утро.