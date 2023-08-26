Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома и Челси продолжают переговоры по Лукаку: лондонцы хотят получить за аренду 10 млн фунтов
Высокие требования от "аристократов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" и "Челси" продолжают вести переговоры по переходу нападающего лондонцев Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу.
“Аристократы” планируют выручить за аренду бельгийца от восьми до 10 миллионов фунтов. Кроме этого, Лукаку должен пойти на уступки и снизить свою зарплату до семи миллионов фунтов в год. Лондонцы не хотят платить ни одного процента футболисту.
Добавим, что в “Челси” нападающий зарабатывает 10 миллионов евро. Однако в прошлом сезоне он выступал за “Интер” на правах аренды, и тогда Лукаку также пошел на снижение зарплаты до семи миллионов евро.
В данный момент футболист находится в Бельгии. Встреча официальных лиц "Челси" и "Ромы" была запланирована на сегодняшнее утро.
Популярное сейчас
- Мудрик снова обогнал достижения Шевченко: вингер получил лучшую украинскую карточку FIFA в истории
- Бывший звездный бразилец Шахтера может перебраться из США в Саудовскую Аравию
- Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- Леоненко: Зинченко, скорее всего, списан. Он просто пиарщик
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО