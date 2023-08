АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2. Очередная волевая победа

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В минувшем сезоне команды сыграли между собой в четырех матчах. “Лесники” не только не надеялись на положительный результат, но и не могли забить более 360 минут. Сегодня сценарий был другим.

Немного времени прошло после начала матча, как счет был открыт. МЮ создал момент, затем те же хозяева подавали угловой, однако идеальный контрвыпад Авонии свел на нет все старания "манкунианцев". Спустя еще некоторое время счет был уже 0:2: стандарт помог отличиться Боли.

"Красные дьяволы" горели в два мяча уже на 3,47. Это самый быстрый рекорд в истории МЮ, когда им пришлось отыгрываться с 0:2.

