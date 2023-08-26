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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2. Очередная волевая победа

Англия
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“Манкунианцы” уже на четвертой минуте горели 0:2

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2. Очередная волевая победа

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

В минувшем сезоне команды сыграли между собой в четырех матчах. “Лесники” не только не надеялись на положительный результат, но и не могли забить более 360 минут. Сегодня сценарий был другим.

Немного времени прошло после начала матча, как счет был открыт. МЮ создал момент, затем те же хозяева подавали угловой, однако идеальный контрвыпад Авонии свел на нет все старания "манкунианцев". Спустя еще некоторое время счет был уже 0:2: стандарт помог отличиться Боли.

"Красные дьяволы" горели в два мяча уже на 3,47. Это самый быстрый рекорд в истории МЮ, когда им пришлось отыгрываться с 0:2.

Параллельно хозяева все еще владели мячом с бешеным преимуществом. На 17-й минуте это удалось воплотить в забитый. Эриксен замкнул прострел Рашфорда. Еще через пару минут Каземиро мог уже сравнять счет, однако немного не угадал с отскоком от влажного газона и не забил в пустые ворота.

Несмотря на преимущество МЮ, "Ноттингем" и дальше пытался играть на контратаках. Как вот на 45+2-й минуте, когда хозяев спас только Авонии – в него попал Гиббс-Уайт, который целил точно в угол.

На старт второго тайма "красные дьяволы" вышли еще более заряженные. Уже на 52-й минуте удалось сравнять счет благодаря отличной комбинации после стандарта и гола Каземиро. Спустя еще две минуты Тернер прекрасно сыграл на линии после обводного удара Антони. Впоследствии произошло то, чего можно было избежать.

Капитан гостей Уоррел на 67-й минуте сделал очень необязательный фол у своей штрафной. Это был фол последней надежды против Фернандеша. Как итог: "Ноттингем" доигрывал матч в меньшинстве.

Еще через восемь минут Рашфорд заставил соперника сфолить на себе в штрафной “лесников”. Арбитр сразу указал на точку. Фернандеш реализовал приговор. Тернер хоть и угадал направление полета мяча, но парировать не смог.

После этого было 20 (с дополнительным временем) тяжелых минут для МЮ. Тен Хаг выпустил даже Мактоминея вместо Антони, чтобы сдерживать атаки гостей. Лесникам удалось обострить только один раз, но тогда Онана сыграл на все 100%. Хозяевам удалось отбиться от финального нашествия "Ноттингема".

Очередная выстраданная победа МЮ. Три очка сегодня – это хорошо, однако перспективы у такой игры нет. Также можно это сказать и против "Ноттингема". Практически всю игру они защищались, однако имели ли возможность играть иначе? Риторический вопрос.

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест" 3:2

Голы: Эриксен 17, Каземиро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонии 2, Боли 4

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан (Линделоф 46), Мартинес, Далот – Каземиро, Эриксен – Антони (Мактоминей 85), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Санчо 60)

Ноттингем Форест: Тернер – Боли, Уоррелл, Маккена (Ниакате 57) – Орье, Данилу (Эланга 81), Йейтс, Айна – Джонсон (Куяте 70), Гиббс-Вайт – Авонии (Вуд 81)

Предупреждения: Уан-Биссака 58, Рашфорд 82, Онана 89, Фернандеш 90+6 – Орье 44, Гиббс-Уайт 45+2, Айна 62, Куяте 90+6

Удаление: Уоррелл 67

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В статье: Кристиан Эриксен Ноттингем Форест Каземиро Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Вилли Боли Тайво Авоньи
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