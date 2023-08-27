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Вест Хэм пополнится форвардом Аякса
Контракт на 5 лет
Фото: Sports Brief
Полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Игрок успешно прошел медосмотр и сегодня подпишет контракт на пять лет с возможностью продления. Мохаммед выступал за "Аякс" с лета 2020 года после перехода из "Нордшелланда".
В прошлом сезоне Кудус забил 18 голов и отдал 6 ассистов в 42 матчах. На старте этой кампании он отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 3 поединках.
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