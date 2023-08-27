Вест Хэм пополнится форвардом Аякса

Полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок успешно прошел медосмотр и сегодня подпишет контракт на пять лет с возможностью продления. Мохаммед выступал за "Аякс" с лета 2020 года после перехода из "Нордшелланда".

В прошлом сезоне Кудус забил 18 голов и отдал 6 ассистов в 42 матчах. На старте этой кампании он отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 3 поединках.