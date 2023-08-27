Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас оформил переход голкипера Манчестер Юнайтед
Осталось сообщить о трансфере официально
Getty Images/Global Images Ukraine
“Кристал Пэлас” окончательно оформил переход голкипера “Манчестер Юнайтед” Дина Хендерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Стекольщики" полноценно выкупят игрока. Сумма трансфера 26-летнего вратаря не сообщается.
В трех стартовых матчах текущего сезона Хендерсон сидел на скамье для запасных. В предыдущем сезоне он играл на правах аренды за "Ноттингем Форест", а в 2018-2020 гг. – за "Шеффилд Юнайтед".
В общей сложности на его счету 29 матчей за первую команду МЮ. Дин является воспитанником академии "манкунианцев". Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО