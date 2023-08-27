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Кристал Пэлас оформил переход голкипера Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Осталось сообщить о трансфере официально

Кристал Пэлас оформил переход голкипера Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Кристал Пэлас” окончательно оформил переход голкипера “Манчестер Юнайтед” Дина Хендерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Стекольщики" полноценно выкупят игрока. Сумма трансфера 26-летнего вратаря не сообщается.

В трех стартовых матчах текущего сезона Хендерсон сидел на скамье для запасных. В предыдущем сезоне он играл на правах аренды за "Ноттингем Форест", а в 2018-2020 гг. – за "Шеффилд Юнайтед".

В общей сложности на его счету 29 матчей за первую команду МЮ. Дин является воспитанником академии "манкунианцев". Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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Источник:
Fabrizio Romano

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