Кристал Пэлас оформил переход голкипера Манчестер Юнайтед

“Кристал Пэлас” окончательно оформил переход голкипера “Манчестер Юнайтед” Дина Хендерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Стекольщики" полноценно выкупят игрока. Сумма трансфера 26-летнего вратаря не сообщается.

В трех стартовых матчах текущего сезона Хендерсон сидел на скамье для запасных. В предыдущем сезоне он играл на правах аренды за "Ноттингем Форест", а в 2018-2020 гг. – за "Шеффилд Юнайтед".

В общей сложности на его счету 29 матчей за первую команду МЮ. Дин является воспитанником академии "манкунианцев". Его контракт был рассчитан до лета 2025 года.