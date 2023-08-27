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Манчестер Юнайтед нашел замену травмированному Шоу
Ею может стать испанский игрок
Серхио Регилон в ближайшее время может перейти из "Тоттенхема" в "Манчестер Юнайтед".
Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу. Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Серхио Регилон провел прошлый сезон в аренде у "Атлетико", а в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм".
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Источник:Daily Mail
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