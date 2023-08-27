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Манчестер Юнайтед нашел замену травмированному Шоу

Англия
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Ею может стать испанский игрок

Манчестер Юнайтед нашел замену травмированному Шоу

Новина українською

Серхио Регилон в ближайшее время может перейти из "Тоттенхема" в "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу. Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Серхио Регилон провел прошлый сезон в аренде у "Атлетико", а в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
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Источник:
Daily Mail

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