Манчестер Юнайтед нашел замену травмированному Шоу

Серхио Регилон в ближайшее время может перейти из "Тоттенхема" в "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу. Отмечается, что запросы испанца по зарплате могут быть слишком высокими для "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Серхио Регилон провел прошлый сезон в аренде у "Атлетико", а в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм".