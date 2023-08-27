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Эмери набирает ход. Бернли - Астон Вилла 1:3. Обзор матча и видео голов
Бернли - Астон Вилла ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com/Aston Villa
В рамках третьего тура АПЛ "Бернли" принимал "Астон Виллу". Подопечные Уная Эмери набирают ход, несмотря на поражение в первом туре. Команда забила 8 мячей за три игры.
Чего нельзя сказать об игроках Венсана Компани. Две игры - два поражения.
Отметим, что снова за "виллан" забивает новичок Мусса Диаби. Также в матче дублем отметился фулбек Мэтти Кэш.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
"Бернли" - "Астон Вилла" 1:3
Голы: Фостер (47) - Кэш (8, 20), Диаби (61)
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