Эмери набирает ход. Бернли - Астон Вилла 1:3. Обзор матча и видео голов

В рамках третьего тура АПЛ "Бернли" принимал "Астон Виллу". Подопечные Уная Эмери набирают ход, несмотря на поражение в первом туре. Команда забила 8 мячей за три игры.

Чего нельзя сказать об игроках Венсана Компани. Две игры - два поражения.

Отметим, что снова за "виллан" забивает новичок Мусса Диаби. Также в матче дублем отметился фулбек Мэтти Кэш.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

"Бернли" - "Астон Вилла" 1:3

Голы: Фостер (47) - Кэш (8, 20), Диаби (61)