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Эмери набирает ход. Бернли - Астон Вилла 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Бернли - Астон Вилла ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Эмери набирает ход. Бернли - Астон Вилла 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com/Aston Villa

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В рамках третьего тура АПЛ "Бернли" принимал "Астон Виллу". Подопечные Уная Эмери набирают ход, несмотря на поражение в первом туре. Команда забила 8 мячей за три игры.

Чего нельзя сказать об игроках Венсана Компани. Две игры - два поражения.

Отметим, что снова за "виллан" забивает новичок Мусса Диаби. Также в матче дублем отметился фулбек Мэтти Кэш.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

"Бернли" - "Астон Вилла" 1:3

Голы: Фостер (47) - Кэш (8, 20), Диаби (61)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Бернли
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