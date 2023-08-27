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Клопп: Если ван Дейк получит три дисквалификации за этот контакт, о Боже мой, это невероятно

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" о победе над "сороками"

Клопп: Если ван Дейк получит три дисквалификации за этот контакт, о Боже мой, это невероятно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Прежде всего, я считаю, что когда Трент получил желтую карточку, то это был явный фол против него. Четвертый арбитр так сказал

На счет ван Дейка там не было активного контакта. Он бежал за мячом и обнаружил этот контакт. За этот контакт получить три игры дисквалификации, о Боже мой, это невероятно. Посмотрим, что будет.

Однако сегодня это дало нам шанс создать нечто действительно особенное. Ребята показали хороший бой", - рассказал Клопп.

После матча появилась информация, что нидерландский защитник все же получит только один матч дисквалификации, а не три.

Видео момента с удалением Вирджила ван Дейка (тайм-код)

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Вирджил ван Дейк
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Источник:
BBC

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