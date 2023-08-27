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Клопп: Если ван Дейк получит три дисквалификации за этот контакт, о Боже мой, это невероятно
Наставник "мерсисайдцев" о победе над "сороками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Прежде всего, я считаю, что когда Трент получил желтую карточку, то это был явный фол против него. Четвертый арбитр так сказал
На счет ван Дейка там не было активного контакта. Он бежал за мячом и обнаружил этот контакт. За этот контакт получить три игры дисквалификации, о Боже мой, это невероятно. Посмотрим, что будет.
Однако сегодня это дало нам шанс создать нечто действительно особенное. Ребята показали хороший бой", - рассказал Клопп.
После матча появилась информация, что нидерландский защитник все же получит только один матч дисквалификации, а не три.
Видео момента с удалением Вирджила ван Дейка (тайм-код)
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