Клопп: Если ван Дейк получит три дисквалификации за этот контакт, о Боже мой, это невероятно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в рамках 3-го тура АПЛ.

"Прежде всего, я считаю, что когда Трент получил желтую карточку, то это был явный фол против него. Четвертый арбитр так сказал

На счет ван Дейка там не было активного контакта. Он бежал за мячом и обнаружил этот контакт. За этот контакт получить три игры дисквалификации, о Боже мой, это невероятно. Посмотрим, что будет.

Однако сегодня это дало нам шанс создать нечто действительно особенное. Ребята показали хороший бой", - рассказал Клопп.